غداً.. إنطلاق كأس فاطمة بنت مبارك للخيول العربية الأصيلة في إسبانيا

المصدر: وام

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تنطلق غداً الأربعاء فعاليات كأس سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك للخيول العربية الأصيلة، على مضمار "سان سيباستيان" في إسبانيا، برعاية النسخة الـ 15 لمهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان وبجائزة تبلغ 8.400 يورو.

يقام المهرجان بتشجيع من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، وبهدف دعم الملاك والمربين في معظم دول العالم وتحفيزهم على زيادة الاهتمام بالخيل العربي، تماشياً مع استراتيجية المهرجان.

يتضمن المهرجان سباقات جوهرة تاج الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وكأس زايد، وكأس سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، وكأس "الوثبة ستاليونز"، والملتقى العالمي لسباقات الخيول العربية الأصيلة.

وتشارك في السباق البالغ طوله 1600 متر، 6 خيول أبرزها "ايشان دو بوزلس" لمارسيل ميزي، بإشراف فيليب سوجرب، وقيادة اليخاندرو كورتيز الذي يدافع عن لقبه، و"مناسب" لجونيور سبيد، بإشراف توماس فورسي وقيادة تي ليفرانك، و"جومار دو اوبس" للمالك والمدرب جان بيير ديرو وقيادة سي ميريلي.

على صعيد متصل توج الجواد "أينهوا بترتشيو" لجان مارك فاليريو، بإشراف المدربة الفرنسية اليزابيث بيرنارد، وقيادة الفارسة ليزا ديترين بطلاً لكأس "الوثبة ستاليونز" لمسافة 1600 متر، للخيول العربية الأصيلة في سن 4 سنوات فما فوق، وجائزته 5000 يورو، بمضمار وارجيم في بلجيكا أمس الاثنين.

و تفوق "أينهوا بترتشيو" البالغ من العمر 4 سنوات، والمنحدر من نسل "سيرافين دو بون"، بفارق خمسة أطوال على وصيفه "نيل ادامز" لاورس ايشباخر، بإشراف المدربة فرانشيسكا ايشباخر، وقيادة كريستوف دينيس، مسجلا 2:31:71 دقيقة.



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