تتويج أبطال «سلسلة الإمارات لسباقات السرعة» اليوم

المصدر: دبي - خالد المهيري

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أعلنت اللجنة المنظمة لـ«سلسلة الإمارات لسباقات السرعة» عن إقامة حفل تكريم أبطال النسخة الأولى من البطولة اليوم بمضمار جبل علي.

وكانت السلسلة التي انطلقت في يناير الماضي بتوجيهات سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، حققت نجاحاً كبيراً الموسم الماضي، إذ توج بلقبها «رود بلوك» لسيد حشيش وهناء رفاعي عقب تحقيقه لقب «كأس سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم - الجولة الأولى من سلسلة سباقات الإمارات للسرعة» التي أقيمت على مضمار «الشارقة لونجين»، ولقب «بطولة جبل علي للسرعة - الجولة الثانية من سلسلة سباقات الإمارات للسرعة»، ليحصل على جائزة قدرها 250 ألف درهم، إضافة إلى جائزة شوطي «كأس سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم» و«بطولة جبل علي للسرعة» المخصصة لصاحب المركز الأول.

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