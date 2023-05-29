منغوليا تطّلع على تجربة الإمارات في سباقات الخيول

المصدر: دبي - خالد المهيري

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استقبلت هيئة الإمارات لسباق الخيل وفداً رفيع المستوى من جمهورية منغوليا برئاسة ديمبيرلسيحان جيكميد، رئيس مجلس إدارة الجمعية المنغولية لتطوير مجمع الفروسية. ورحب المهندس محمد سعيد الشحي، عضو مجلس الإدارة المدير العام لهيئة الإمارات لسباق الخيل، بزيارة الوفد المنغولي، مؤكداً أن هذا الاجتماع يندرج ضمن استراتيجية الهيئة في التواصل مع الجهات الدولية المعنية كافة، بهدف بحث سبل التعاون المشترك التي ستصب بلا شك في مصلحة هذه الرياضة محلياً وإقليمياً ودولياً.

وأضاف أن جمهورية منغوليا ترتبط ارتباطاً وثيقاً وتاريخياً بالخيول وسباقاتها، مشيراً إلى أن الاجتماع بحث سبل تطوير العلاقات، إضافة إلى شرح عدد من الجوانب الفنية، وتجربة الإمارات الرائدة في السباقات، والتنوع الكبير الذي تتمتع به في المشاركات واستقطاب عدد كبير من الملاك والمدربين والفرسان من مختلف أرجاء العالم، ما عزز وأسهم في تميز سباقاتنا. وتمنى المهندس محمد سعيد الشحي التوفيق والنجاح للوفد المنغولي واستمرار التعاون بين الجانبين بما يخدم المصلحة المشتركة بين الدولتين.

ارتباط عميق

وتقدم جاركيلسيهن جوزن جيكميد، نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية المنغولية لتطوير مجمع الفروسية، بخالص الشكر والتقدير لهيئة الإمارات لسباق الخيل على حسن الضيافة والاستقبال، الذي حظي به الوفد خلال الزيارة، وأكد أن منغوليا لديها ارتباط عميق وتاريخي وثقافي بالخيول وسباقاتها، كاشفاً عن امتلاكهم أكثر من 4.6 ملايين خيل، وتنظيمهم عدداً من السباقات على كل المسافات المختلفة، وهذا بحد ذاته دليل على حب هذه الرياضة النبيلة.

وكشف النقاب عن نيتهم بالارتقاء بسباقات الخيل في بلادهم، إذ تم سن قانون لتأسيس هيئة للسباقات، وعرض عدد من التشريعات الجديدة المرتبطة بهذا المجال أمام البرلمان، إضافة إلى خطتهم لبناء مدينة متكاملة متخصصة في سباقات الخيل تشبه مضمار «ميدان» العالمي.

وأضاف: هناك سعي حثيث أيضاً لاستقطاب أبرز الملاك والمدربين الإماراتيين للمشاركة في موسم السباقات في منغوليا، الذي ينطلق سنوياً في شهر مايو، ما سيشكل إضافة قوية للجانبين في عالم السباقات ويعزز العلاقات.

سبل التعاون

وبحث الاجتماع، الذي عقد في فندق «ميدان» سبل التعاون بين الجانبين، زعدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك. وقامت الهيئة بعرض مفصل عن المهام التي تقوم بها وسعيها إلى تأسيس شراكات ومبادرات تخدم مصلحة سباقات الخيل بشكل عام، والطرفين على وجه الخصوص. وفي الختام تبادل الجانبين الدروع والهدايا التذكارية، متمنيينِ التوفيق والنجاح، وأن يكون هذا اللقاء هو اللبنة الأولى لعلاقة متينة ومتميزة.

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