وفد منغوليا في ضيافة «الشارقة للفروسية»

المصدر: دبي – فائز بجبوج

ت + ت - الحجم الطبيعي

استقبل نادي الشارقة للفروسية وفداً من جمهورية منغوليا، ورحب الدكتور غانم محمد عبيد الهاجري الأمين العام لاتحاد الإمارات للفروسية، وسلطان محمد اليحيائي المدير العام لنادي الشارقة للفروسية والسباق رئيس لجنة قفز الحواجز باتحاد الإمارات للفروسية والسباق، وأحمد أمين عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للفروسية والسباق، بالوفد الذي ضم الدكتور أودونباتار شيجيخو السفير فوق العادة والمفوض لمنغوليا لدى دولة الإمارات، وجونشيجسورين تسيفجميد رئيس مجلس إدارة الجمعية المنغولية لتطوير مجمع الفروسية، وديمبرلسيهان جيغميد رئيس الجمعية المنغولية لتطوير مجمع الفروسية، وجانبولد شويبالسان، نائب رئيس الجمعية المنغولية لتطوير مجمع الفروسية، وجانبولد شويبالسان مدير شركة «NewCon LLC».

وقام الوفد بجولة في النادي واطلع على منشآته الشاملة الخاصة بمتطلبات وخصوصيات الفروسية بجميع مناشطها، وعبروا عن إعجابهم بها وخاصة القاعة الرياضية وميدان السباق، كما زار الوفد مستشفى الشارقة للخيول واطلع على أقسام المستشفى والبحوث التي يجريها.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز