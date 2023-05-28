كأس الوثبة ستاليونز ينطلق غداً في بلجيكا بمشاركة 11 خيلاً

المصدر: وام

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يستضيف مضمار "وارجيم" في بلجيكا غداً كأس "الوثبة ستاليونز" المخصص للخيول العربية الأصيلة في سن أربع سنوات فما فوق، وجائزته 5000 يورو، برعاية النسخة 15 من مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان.

ويقام المهرجان تشجيعاً من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، بهدف دعم الملاك والمربين في معظم دول العالم وتحفيزهم على زيادة الاهتمام بالخيل العربي، والتي تعكس جوانب مضيئة من ثقافة دولة الإمارات وتراثها، تماشياً مع استراتيجية المهرجان.

ويتضمن المهرجان سباقات جوهرة تاج الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وكأس زايد، وكأس سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، وكأس "الوثبة ستاليونز"، والملتقى العالمي لسباقات الخيول العربية الأصيلة.

وتشارك في السباق البالغ طوله 1600 متر، (11) خيلاً يتصدرها "باهي" للمالك والمدرب يوهان فيرستربين، بقيادة سيب بالكين، وهو فائز في آخر مشاركة له، وينافسه "فيتالي" لجان كراج بإشراف نفس المالك وقيادة ستيفان برو الذي حل في المركز الثالث بفارق عنق في آخر مشاركة.

وينافس على اللقب "الباسو" للمالك والمدرب جي تي زوتليف، بقيادة الفارس ستيف هيلين، والذي حل ثانيا بفارق نصف طول في مشاركته الأخيرة، وهناك "تيكس" بقيادة كو كليمانس، والجواد السويسري "نيل ادامز" بقيادة كريس ديهنس.

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