«كنج أوف كونكويست» لجودلفين يتألق في إنجلترا

المصدر: متابعة: خالد المهيري

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ظفر «كنج أوف كونكويست» لجودلفين، بلقب «فيستفال ستيكس» لمسافة 2000 متر «قوائم»، الذي أقيم على مضمار «جودوود» بإنجلترا، بقيادة الفارس جيمس دويل وإشراف المدرب شارلي آبلبي، مسجلاً زمناً قدره 2.05.48 دقيقة، وبفارق رقبة عن «فرانسيسكو كليمنتي»، بقيادة الفارس روبرت هافلين وإشراف المدربين جون وثادي جوسدن.

وجاء في المركز الثالث «فانتوم فلايت»، بقيادة الفارس باتريك ماكدونالد وإشراف المدرب جيمس هورتون.

وقال المدرب شارلي آبلبي: (أضافت مشاركة «كنج أوف كونكويست» قوة للسباق، وتطور مستواه مرة أخرى لتحقيق فوز على هذا المستوى، والخطوة المنطقية التالية، ربما تكون سباق «ولفرتون ستيكس» في مهرجان «رويال آسكوت» الشهر القادم).

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