«بادينغتون» يتوج بطلاً لـ«2000 جينيز الإيرلندي»

المصدر: متابعة - خالد المهيري

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توج «بادينغتون» بلقب سباق الـ«2000 جينيز الإيرلندي» لمسافة 1600 متر «الفئة الأولى»، الذي أقيم على مضمار «ذا كرا» في إيرلندا، بقيادة الفارس ريان مور، وإشراف المدرب آيدين أوبراين، مسجلاً زمناً قدره 1.40.80 دقيقة، وبفارق طولين عن «كايرو»، بقيادة الفارس واين لوردان، وإشراف المدرب آيدين أوبراين، وجاء في المركز الثالث «هاي رويال» لجابر عبد الله، بقيادة الفارس أوشين ميرفي، وإشراف المدرب كيفين ريان.

صراع المهرات

ومن جانب آخر ستكون الأنظار متجهة غداً نحو سباق الـ«1000 جينيز الإيرلندي» لمسافة 1600 متر «الفئة الأولى»، بمشاركة 10 مهرات، أبرزهن المرشحة الأولى، ووصيفة الـ«1000 جينيز الإنجليزي» «طاهرة» لآغا خان، بقيادة الفارس كريس هايز، وإشراف المدرب ديرموت ويلد، «مديتيت»، بقيادة الفارس ريان مور، وإشراف المدرب آيدين أوبراين.

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