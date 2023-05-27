وفد منغولي يطّلع على تجربة نادي دبي لسباق الخيل

المصدر: دبي - خالد المهيري

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زار وفد رفيع المستوى من جمهورية منغوليا برئاسة أودونباتار شيجيخو، السفير فوق العادة ومفوض منغوليا لدى دولة الإمارات، نادي دبي لسباق الخيل.

وعقد الوفد اجتماعاً موسعاً مع اللواء الدكتور محمد عيسى العظب عضو مجلس الإدارة، المدير العام لنادي دبي لسباق الخيل، بهدف بحث سبل التعاون بين الجانبين. وأكد اللواء الدكتور محمد العظب، أهمية التواصل مع الدول والهيئات والأندية كافة المنخرطة في سباقات الخيل لتأسيس أرضية مشتركة تخدم هذا القطاع، والتي تأتي ضمن أهداف النادي واستراتيجيته في التواصل مع الجهات الإقليمية والدولية كافة.

وقال العظب إن نادي دبي لسباق الخيل برئاسة الشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم حريص كل الحرص على تعزيز الشراكات مع الجهات كافة وإطلاق المبادرات العالمية التي من شأنها تعزيز مكانة دبي وجهة رياضية عالمية المستوى ومركزاً رئيساً في خريطة رياضات الخيل العالمية، إضافة إلى فتح المجال أمام المستثمرين الراغبين في الانخراط في قطاع الرياضة على مدار العام.

وأضاف إن زيارة الوفد المنغولي تصب في خدمة العلاقات بين الجانبين، وخاصة أن منغوليا تعد من الدول المرتبطة تاريخياً بالخيول وسباقاتها، وتمتلك سجلاً كبيراً في هذا المجال، مشيراً إلى أن الجانب المنغولي لديه الكثير من الخطط والمشروعات الطموحة التي ستشكل إضافة قوية لعالم السباقات.

وتقدم اللواء الدكتور محمد العظب بخالص الشكر والتقدير لسفير جمهورية منغوليا، متمنياً لهم التوفيق والنجاح، واستمرار التعاون بما يخدم مصلحة الجانبين.

وبحث الاجتماع الذي عقد في فندق ميدان التعاون بين الجانبين، وسبل الارتقاء بها إلى مستويات جديدة، كما أطلع الوفد على مرافق ومنشآت مضمار ميدان، وتجربة دبي العالمية في سباقات.

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