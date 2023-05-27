«حكم» لـ «شادويل» يخطف الأضواء في إنجلترا

المصدر: متابعة - خالد المهيري

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خطف «حكم» لـ «شادويل» الأضواء في السباقات الإنجليزية، إذ توّج بلقب «بريغادير جيرارد ستيكس» لمسافة 2000 متر «الفئة الثالثة»، الذي أقيم على مضمار «ساندون»، بقيادة الفارس جيم كراولي وإشراف المدرب أوين بوروز، مسجلاً زمناً قدره 2.08.92 دقيقة، بفارق نصف طول عن بطل الديربي الإنجليزي الموسم الماضي «ديزرت كراون» لسعيد سهيل، بقيادة الفارس ريتشارد كينجسكوت وإشراف المدرب السير مايكل ستاوت.

وجاء في المركز الثالث «سولد ستون» للمالك ذاته بقيادة الفارس ريان مور وإشراف المدرب السير مايكل ستاوت. ويأتي انتصار «حكم» عقب غياب دام 356 يوماً، إذ كان آخر فوز له عبر سباق «كورونيشن كب» لمسافة 2400 متر «الفئة الأولى» الموسم الماضي.

التحدي الإيرلندي

ومن جانب آخر، ينطلق اليوم على مضمار «ذا كرا» في إيرلندا، سباق الـ«2000 جينيز الإيرلندي» لمسافة 1600 متر «الفئة الأولى»، بمشاركة 11 خيلاً. ويمثل الإمارات في هذا الشوط وصيف الـ«2000 جينيز الإنجليزي» «هاي رويال» لجابر عبد الله بقيادة الفارس أوشين ميرفي وإشراف المدرب كيفين ريان.

وسيواجه «هاي رويال» منافسة شرسة من قبل عدد من الخيول المرشحة لخطف اللقب أبرزها «رويال سكوتسمان» لفترياني هاي الذي حل ثالثاً في سباق الـ«2000 جينيز الإنجليزي» أيضاً بقيادة الفارس جيمي سبنسر وإشراف المدربين بول وأوليفر كول، و«بادينغتون» بقيادة الفارس ريان مور وإشراف المدرب آيدين أوبراين، و«كايرو» بقيادة الفارس واين لوردان وإشراف المدرب آيدين أوبراين، و«براود آند ريجال» بقيادة الفارس جافين ريان وإشراف المدرب دوناتشا آيدين أوبراين.

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