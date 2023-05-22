المهر «دايموند جيم» يتوج بكأس رئيس الدولة للخيول العربية

المصدر: وام

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حققت المحطة الثانية لسلسلة سباقات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة التي أقيمت مساء السبت الماضي في مضمار بيملكو الرملي العريق بمدينة بالتيمور بولاية ميرلاند الأمريكية ضمن أجندة سباقات النسخة الثلاثين، نجاحا كبيرا وأصداء عالمية واسعة.

وأقيمت المنافسات ضمن برنامج النسخة 148 لمهرجان بريكنس ستيكس الشهير (التاج الثلاثي الأمريكي)، الذي تضمن 14 شوطا وحظي بمتابعة جماهيرية زادت عن 130 ألف متفرج داخل الميدان، كما تابعها الملايين خلف الشاشات وعبر المنصات الرقمية، إلى جانب ما شهده الحدث من اهتمام إعلامي مميز في ظل البث التلفزيوني المباشر لأغلب القنوات الأمريكية ومنصات التواصل الاجتماعي.

وتحظى سلسلة سباقات الكأس الغالية بدعم واهتمام سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، لإعلاء ورفع شأن الخيل العربي الأصيل والحفاظ على هذا الإرث الأصيل واستدامة خطط رعايته واقتنائه في دول العالم كافة، امتداداً لرؤية ونهج المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان " طيب الله ثراه.

وتمكن المهر " دايموند جيم" المنحدر من نسل (بيرنينج ساند / تراميس بيرل بنت سيفيلا تراميث) من اقتناص لقب الكأس الغالية التي شهدت مشاركة نخبة مرابط الخيل العربي في أمريكا في السباق الذي أقيم لمسافة 1700 متر رملي " الفئة الأولى " للخيول من عمر 4 سنوات فما فوق.

واستطاع البطل قطع مسافة السباق بزمن قدره 1:56:66 دقيقة، ليواصل انتصاراته المميزة التي بلغت 5 من أصل 6 مشاركات، ويؤكد أحقيته بلقب الأفضل في سباقات الخيل العربية في أمريكا لهذا الموسم، ويعود (دايموند جيم) للمالك بيتي جيه، وجوزيف جيلز، ويشرف عليه المدرب جيرنيستو توريز، ويقوده الفارس انجيل كروز.

وجاء ثانيا في السباق "ار بي تكساس هولد " المنحدر من نسل (تي ام فرد تكساس / ار بي ساند ستورم بنت بيرنينج ساند) للمالك والمدرب نيكول روجيري وأندريه روجر ويقوده الفارس جي دي آكوستا، فيما حل بالمركز الثالث بطل نسخة 2018 الجواد كويك ساند (بيرنينج ساند / تراميس بيرل بنت سيفيلا تراميث) للمالك بيتي جيه، وجوزيف جيلز، وتحت إشراف المدرب جيرنيستو توريز، وتحت قيادة الفارس كارول سيدنو.

وفي الختام توج سعيد المهيري ممثل اللجنة المنظمة لكأس رئيس الدولة للخيول العربية بحضور أحمد المنصوري ممثل سفارة الدولة في واشنطن، البطل وقدم الكؤوس للمالك والمدرب والفارس وسط فرحة كبيرة بالإنجاز الجديد لدايموند.

وقال سعادة فيصل الرحماني مشرف عام سلسلة سباقات كأس رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة: "يسعدنا أن نعرب عن فخرنا بنجاحات سباق الكأس الغالية في أكبر مشهد للسباقات الأمريكية والعالمية المتمثل في مهرجان "بريكنس ستيكس" وحضورها القوي الذي أكد أن دعم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة يقود إلى الريادة في أكبر محافل الخيل العالمية، ومثل هذه التجارب تحفزنا لتقديم المزيد من السباقات الكبيرة للخيل العربية في أكبر وأهم مضامير العالم دعما لإعلاء شأنه ومكانته ".

وأضاف: "سعداء بمواصلة سباقات الكأس الغالية حضورها القوي في مشهد السباقات العالمية الكبرى، حيث أثبتت المحطة الأمريكية التي شهدها أكثر من 130 ألف متفرج أن هناك استدامة في التطور والنمو للمسيرة التاريخية المميزة لسلسلة سباقات الكأس الغالية ودورها الكبير في تحقيق أصداء واسعة في كل محطة من محطاتها التي تطوف العالم في كل عام".

من جهته قال سعيد المهيري: "فخورون بالنجاحات الجديدة لسباقات الموسم الحالي للكأس الغالية والانطلاقة القوية من سباقات الجينز الفرنسية ومن ثم المحطة الثانية في مهرجان بريكنس ستيكس الأمريكي، ما يؤكد المكانة المرموقة ويعكس القيمة الحقيقية والمسيرة الرائدة للحدث، ونتوجه بالشكر لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة لدوره الريادي الذي يقود سباقات الكأس الغالية لأعلى المراتب العالمية".

من ناحيته قال أحمد المنصوري: "يسرنا حضور سباق كأس رئيس الدولة للخيول العربية في الولايات المتحدة الأمريكية، ونشعر بالفخر للتواجد الإماراتي في مهرجان بريكنس ستيكس العريق، بما يمثل دلالة على المكانة العالمية المرموقة لدولة الإمارات في رياضة الفروسية والتي تعتبر إحدى عناصر الإرث الوطني الأصيل للدولة، ونتوجه بالشكر للقائمين على تنظيم السباق والتمثيل المشرف للدولة في كبرى المحافل العالمية".

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