بالجافلة يهدي إسطبلات M7 لقباً أوروبياً

المصدر: متابعة - علي الظاهري

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واصل فرسان الإمارات تألقهم في مشاركاتهم الخارجية بأوروبا، وأضاف الفارس سيف بالجافلة فوزاً ثميناً في سباق القدرة الدولي لمسافة 120 كلم في منطقة كاستليساغرات جنوب فرنسا، محققاً اللقب على صهوة «إلياس» لاسطبلات M7 وتحت إشراف المدرب محمد السبوسي.

ونجح بالجافلة في كسب التحدي بعد أن حل عاشراً في المرحلة الأولى ثم تراجع إلى المركز الرابع عشر في المرحلة الثانية قبل أن يقلص الفارق في المرحلة قبل الأخيرة باحتلاله المركز الرابع ليحسم الصراع على اللقب بعد منافسة مثيرة امتدت حتى الأمتار الأخيرة مع الوصيف الفارس الفرنسي بابلو توماس الذي امتطى صهوة «شايلانال هافيفا»، ونالت المركز الثالث مواطنته غارانسي جولين على صهوة «هاسلان دي فيغنولس».

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