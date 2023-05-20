15 خيلاً في كأس الوثبة بمضمار تاجلياكوزو الإيطالي

المصدر: إيطاليا - البيان

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يحتضن مضمار تاجلياكوزو الإيطالي، عصر اليوم، سباقين لجائزة كأس الوثبة ستاليونز، بمشاركة 15 من الخيول العربية الأصيلة، ويبلغ مجمل جوائزهما المالية 12,100 يورو، وبرعاية النسخة الـ15 لمهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان.

وتأتي إقامة المهرجان بتشجيع سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، بهدف دعم الملاك والمربين في معظم دول العالم وتحفيزهم على زيادة الاهتمام بالخيل العربي، تماشياً مع استراتيجية المهرجان.

ويجتذب السباق الأول لمسافة 1600 متر والبالغ جائزته 6.50 يورو، 6 من الخيول في سن ثلاث سنوات فقط، وأبرزها «إليدورا» لكلوديا دي كابريلا، وبإشراف ماسيميليانو ناردوزي، وقيادة اندريا فيللي، و«إلدا» لستيفانو ميتيمي وبإشراف المالك نفسه، وبقيادة ساندرو جيسا.

وهناك «الينو ديتركسنتا» للفيرو ميريو، وبإشراف المالك نفسه، وقيادة جيرماتنو ماسيللي، و«امباجادور جو» لتي اس أي، وبإشراف ايوناردو فورليني، وقيادة جيانلوكا سيسالوني، و«ايفاندر بونوزفا» لباولو بيرني، وبإشراف أنطونيو ميجيلي، وقيادة عبدالله الرحراس.

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وخصص السباق الثاني لمسافة 1600 متر والبالغ جائزته 6.050 يورو، للخيول العربية الأصيلة في سن أربع سنوات فما فوق، وتشارك فيه 9 خيول ويتقدم الترشيحات «القائد» بقيادة عبدالله الرحراس، و«هنوف الزمان» بقيادة ساندرو جيسا، وكلاهما تعود ملكيتهما للمالك النجيفي ريسنج، وبإشراف اندو بوتي.

وينافس في اللقب «دوماس» للمالك والمدرب كريستيان ميتيني، وقيادة مارسيللو بيللي، و«دايمانتيد اتركسنتا» للمالك الفيرو ميرو، وقيادة اندريا فيللي، و«آمور» لكلوديا دي كابريلا، بقيادة جيرمانو مارسيللي، وكلاهما بإشراف ماسميلانو نورديزي، وهناك «نهر داجوبيو» للمالك والمدرب سانتيني جاجيولي.

وانطلق المهرجان في نسخته الجديدة 11 يناير الماضي، وتمت إضافة سباقات جديدة في هذا الموسم 2023، ويشهد تنظيم 152 سباقاً محلياً ودولياً في أنحاء العالم، متضمنة سباقات تم ترفيعها إلى الفئات المصنفة ومنها سباقات للفئة الأولى والفئة الثانية والثالثة.

ويدعم ويرعى المهرجان دائرة الثقافة والسياحة ـ أبوظبي، ومجلس أبوظبي الرياضي، والأرشيف والمكتبة الوطنية الشريك الرئيس، ومبادلة الشريك الرسمي، والوطنية للأعلاف الشريك الاستراتيجي، وطيران الإمارات الناقل الرسمي، واتصالات الشريك الرسمي.

ويرعاه أيضاً المسعود نيسان، وأريج الأميرات، وعمير بن يوسف للسفريات، وقناة ياس، والاتحاد النسائي العام، وشركة فيولا، وجمعية الإمارات للخيول العربية الأصيلة، وقرية الإمارات العالمية للقدرة، ونادي أبوظبي للفروسية.

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