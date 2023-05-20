خيول الإمارات في تحدي «لوكينج ستيكس» بإنجلترا

المصدر: متابعة - خالد المهيري

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ينطلق اليوم على مضمار «نيوبري» بإنجلترا سباق «الشقب لوكينج ستيكس» لمسافة 1600 متر «الفئة الأولى»، بمشاركة 13 خيلاً، أبرزها «مودرن جيمز» لجودلفين بقيادة الفارس وليام بيوك وإشراف المدرب شارلي آبلبي، و«متسابق» لـ«شادويل» بقيادة الفارس جيم كراولي وإشراف المدرب تشارلز هيلز، «جدومي» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، بقيادة الفارس جيمس دويل وإشراف المدربين سايمون وإد كريسفورد، و«تربل تايم» للشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم، بقيادة الفارس نيل كالان وإشراف المدرب كيفن ريان.

وقال المدرب شارلي آبلبي: «نأمل أن تكون هذه فرصة لـ«مودرن جيمز» للفوز بسباق فئة أولى بالمملكة المتحدة، وثبت أن سباق «ميكرس مارك مايل» شهد وتيرة غريبة من منظورنا.

لكنه عاد من تلك المشاركة بحالة جيدة، ويتجه إلى نيوبري في جاهزية عليا، ونعلم أنه متخصص في سباقات الميل، ويخوض هذه المشاركة بأفضلية مشاركة سابقة هذا الموسم، والأرضية في نيوبري يفترض أن تكون ملائمة، لا سيما مع الأرضية الجافة، وسيكون من أبرز المنافسين على اللقب».

الريان ستيكس

كما سيشهد شوط «الريان ستيكس» لمسافة 2400 متر «الفئة الثالثة»، مشاركة 7 خيول، أبرزها «يبير» لجودلفين، بقيادة الفارس وليام بيوك وإشراف المدرب شارلي آبلبي، و«كيماري» لجودلفين أيضاً، بقيادة الفارس جيمس دويل وإشراف المدرب شارلي آبلبي، و«إصرار» لـ«شادويل»، بقيادة الفارس جيم كراولي وإشراف المدربين جون وثادي جوسدن، و«قاسي» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، بقيادة الفارس توم ماركواند وإشراف المدرب وليام هاجس.

وقال المدرب شارلي آبلبي: «تعرض «يبير» لنكسة عقب فوزه في يوليو، لكن تحضيراته سارت بشكل جيد، وخاض تمريناً في مضمار نيوماركت قبل أسبوعين، وشعرنا بارتياح بالغ من الطريقة التي سار بها، ولو تمكن من إظهار المستوى الذي قدمه في عمر الثلاث سنوات وما رأيناه العام الماضي فسيكون الأقرب للفوز».

وأضاف: «أظهر «كيماري» مستوى متماسكاً للغاية خلال الشتاء في دبي، والأرضية مثالية بالنسبة له».

كارنارفون ستيكس

يشارك في شوط «كارنارفون ستيكس» لمسافة 1200 متر «قوائم»، 8 خيول، أبرزها «نوبل ستايل» لجودلفين، بقيادة الفارس وليام بيوك وإشراف المدرب شارلي آبلبي، و«رابح» لـ«شادويل»، بقيادة الفارس جيم كراولي وإشراف المدرب تشارلز هيلز.

وقال المدرب شارلي آبلبي: «يتجه «نوبل ستايل» إلى هذا السباق في حالة جيدة، وعلى خلفية تقديمه عرضاً طيباً في «2000 جينيز الإنجليزي»، حيث شارك على مسافة الميل للمرة الأولى على أرضية لينة، وقررنا على ضوء ذلك أن تقتصر مشاركاته على سباقات السرعة، والاستعداد لسباق «كومنولث كب».

هاراس دو بوكيتو

تشارك «كوين أوف فيريز» لجودلفين، بقيادة الفارس وليام بيوك وإشراف المدرب شارلي آبلبي، في شوط «هاراس دو بوكيتو فيليز ترايل ستيكس» المخصص للمهرات لمسافة 2000 متر «قوائم».

لندن غولد كب

يشهد شوط «لندن غولد كب» لمسافة 2000 متر مشاركة 16 خيلاً، أبرزها «بولد آكت» لجودلفين، بقيادة الفارس وليام بيوك وإشراف المدرب شارلي آبلبي، و«إكسوبلانيت» للشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم، بقيادة الفارس جاك ميتشل وإشراف المدرب روجر فاريان، و«رويال رايم» للشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم أيضاً، بقيادة الفارس كليفورد لي وإشراف المدرب كارل بورك، و«لويال توش» لجابر عبدالله، بقيادة الفارس فرانكي ديتوري وإشراف المدرب شارلي جونستون.

فيكتور هانديكاب

يشارك في شوط «فيكتور هانديكاب» لمسافة 1600 متر 13 خيلاً، أبرزها «آنفورجتن» لجودلفين، بقيادة الفارس فرانكي ديتوري وإشراف المدربين جون وثادي جوسدن، و«ونيس» لـ«شادويل»، بقيادة الفارس جيم كراولي وإشراف المدرب تشارلز هيلز.

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