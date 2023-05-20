كأس رئيس الدولة للخيول.. المحطة الثانية في بالتيمور

المصدر: بالتيمور - البيان

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تنطلق مساء اليوم ثاني محطات سلسلة سباقات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة بنسختها الثلاثين، في مضمار بيملكو العريق بمدينة بالتيمور في ولاية ميرلاند الأمريكية، بعد النجاح الكبير الذي حققته الجولة الأولى في فرنسا.

ويقام سباق كأس صاحب السمو رئيس الدولة ضمن مهرجان «بريكنس ستيكس» في نسخته رقم 148 (التاج الثلاثي الأمريكي)، التي تعد أعرق سباقات الخيول المهجنة الأصيلة في العالم، الأمر الذي يسهم في تسليط الضوء على المكانة التاريخية للحدث وقيمته بوصفه أكبر وأعرق سلسلة لسباقات الخيول العربية الكلاسيكية في العالم، خاصة وأنه يقام في أهم وأكبر المضامير العالمية وأفضل مهرجانات وسباقات الخيل العالمية.

وتحظى سلسلة سباقات الكأس الغالية بدعم واهتمام سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، لإعلاء ورفعة شأن الخيل العربي والحفاظ على هذا الإرث الأصيل واستدامة خطط رعايته واقتنائه في دول العالم كافة، امتداداً لرؤية ونهج المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.

وتتضمن أمسية مهرجان «بريكنس ستيكس» 14 شوطاً، حيث تنطلق السباقات من العاشرة والنصف صباحاً وحتى الختام بسباق الكأس الغالية في تمام الساعة 7:45 مساءً بتوقيت أمريكا، حيث تتجه أنظار محبي سباقات الخيل العربية في العالم نحو مضمار بيملكو العريق، الذي تأسس عام 1870 ويحتضن سباق المحطة الثانية لكأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة.

ضمن أجندة سباقاتها لعام 2023، بمشاركة أفضل الخيول العربية الأمريكية في صراع الكبار ولقاء الأقوياء للمنافسة على لقب الكأس الغالية، الذي يقام لمسافة 1700 متر للفئة الأولى المخصصة للخيول من عمر 4 سنوات فما فوق، حيث تجمع المحطة الأمريكية نخبة مرابط الخيل وأقوى الخيول المصنفة وكبار الملاك والمدربين والفرسان في واحدة من المواجهات الكبيرة.

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وتضم قائمة المشاركين في سباق الكأس 9 خيول من نخبة المرابط وإسطبلات الخيل العربي الأمريكية، حيث يجمع السباق بطلي عامي 2018 و2022 المنحدرين من نسل (بيرنينج ساند /‏ ترامفيس سيلكي) (كويك ساند)، بطل الكأس الغالية بنسختها في عام 2018، و«دايموند جيم» بطل سباقات الخيول العربية في أمريكا لعام 2022، ويعودان للمالك بيتي جيه، وجوزيف جيلز.

وتحت إشراف المدرب جيرنيستو توريس، ويقود كويك الفارس كارول سيدنو، فيما يقود دايموند الفارس أنجيل كروز، كما يوجد في القائمة بطل سباق كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية في عام 2019 «أر بي تكساس هولد أي إم» المنحدر من نسل «تي إم فرد تكساس /‏ أر بي ساند ستورم بنت بيرنينج ساند) للمالك والمدرب نيكول روجيري وأندريه روجر، ويقوده الفارس جي دي آكوستا.

كما تضم القائمة «واما بج بيبي» من نسل (كاسيه /‏ بيبي جراند بنت قادر دي بلازييت) للمالك ريتا ديليون، وإشراف المدرب كين دانيلوك، وقيادة الفارس ريتشارد مونتيري، بجانب «تيك شانس» للمالك والمدرب نيكول روجيري وأندريه روجيري، وقيادة الفارس أكسل كونسيبسيون.

كما يوجد في قائمة المتنافسين على لقب الكأس «ويكسبيديا» للمالك سوزان سي وجيمس إي ماير، المتوجين عن طريق الجواد «هياب الزمان» بلقب الكأس الغالية العام الماضي.

كما يشرف على ويكسبيديا المدرب كريستيان كاسترو، وتحت قيادة الفارس يومار يا أورتيز، إضافة إلى «لايك مولن روج» المنحدر من نسل (مولن روج إم أي إف /‏ ويل لايكيد) للمالك والمدرب كين دانيلوك، وتحت قيادة جيرون باربوسا.

وتضم القائمة أيضاً «آر بي راثوين» للمالك جوناثان هورويتز وآشلي هورويتز، وإشراف المدرب كريستيان كاسترو، تحت قيادة الفارس كارلوس إي لوبيز، وأخيراً «فور هاندرد بروف» للمالك كارلوس س.مور، وتحت إشراف المدرب خوان أنطونيو أسينسيو، وقيادة الفارس جون جود.

دلالة

وأعرب فيصل الرحماني، مشرف عام سلسلة سباقات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية، عن شكره وتقديره للقيادة الرشيدة، لدعمها الكبير لمسيرة الكأس الغالية التي ستطوف 15 دولة حول العالم.

وقال: «نفخر بوجودنا في سباقات مهرجان بريكنس ستيكس الأمريكي العريق، الأمر الذي يعطي دلالة على المكانة المرموقة عالمياً للكأس الغالية وقيمتها الكبيرة لدى الاتحادات والمؤسسات ومضامير الخيل العالمية».

مشيراً إلى أن تنظيم سباق للخيول العربية في محفل عالمي كبير مثل «بريكنس ستيكس» بنسخته الـ148 يدل على الدعم الكبير الذي تتلقاه سلسلة سباقات الكأس الغالية من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، صاحب الدور الريادي في قيادة الكأس الغالية نحو تحقيق التفوق ومواصلة الإنجازات.

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