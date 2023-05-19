«ياشار» يخطف كأس الوثبة في «وارجيم»

المصدر: بروكسل - البيان

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خطف الجواد «ياشار دي أي» للمالك والمدرب يوهان فيرستربين، وقيادة كو كلومانز، لقب كأس الوثبة ستاليونز، الذي أقيم، أول من أمس، بعد صراع مثير بمضمار وارجيم العريق في مملكة بلجيكا، تحت مظلة النسخة الخامسة عشرة لمهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان.

ويقام المهرجان بدعم وتشجيع سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، بهدف دعم الملاك والمربين في معظم دول العالم، لتربية واقتناء الخيول العربية الأصيلة، وتسليط الضوء على سباقاتها.

وخصص كأس الوثبة ستاليونز للخيول العربية الأصيلة «المبتدئة» لمسافة 1600 متر، وشارك في السباق 9 خيول في سن أربع سنوات فما فوق، تنافست على إجمالي الجوائز المالية البالغة 5 آلاف يورو. وجاء فوز «ياشار» البالغ من العمر أربع سنوات بفارق عنق عن «جودانيز» لذا وام جيرني، بإشراف جالي جيرني.

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