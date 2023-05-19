«سيسكاني» لجودلفين يطارد «يوركشاير كب»

المصدر: متابعة - خالد المهيري

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يشارك «سيسكاني» لجودلفين اليوم في سباق «يوركشاير كب ستيكس» لمسافة 2800 متر «الفئة الثانية»، الذي سيقام على مضمار «يورك» بإنجلترا، بقيادة الفارس وليام بيوك وإشراف المدرب شارلي آبلبي.

مايكل سيلي

كما سيشهد شوط «مايكل سيلي مموريال ستيكس» لمسافة 1600 متر «قوائم»، مشاركة 10 مهرات، أبرزهن «سيلفر ليدي» لجودلفين، بقيادة الفارس وليام بيوك وإشراف المدرب شارلي آبلبي، «فخامة» لـ «شادويل»، بقيادة الفارس جيم كراولي وإشراف المدرب وليام هاجس، «أوركيد بلوم» للشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم، بقيادة الفارس توم ماركواند وإشراف المدرب وليام هاجس، «كلوكيت» للشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم، بقيادة الفارس أوشين ميرفي وإشراف المدرب أندرو بالدينج، «جلينلوريل» للشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم أيضاً، بقيادة الفارس توم ايفز وإشراف المدرب كيفن ريان.

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