الجواد "ياشار" يتوّج بلقب كأس "الوثبة ستاليونز" في بلجيكا

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فاز الجواد "ياشار دي أي" للمالك والمدرب يوهان فيرستربين، وقيادة كو كلومانز، بلقب كأس "الوثبة ستاليونز"، بعد منافسة قوية مساء أمس بمضمار وارجيم في بلجيكا، برعاية النسخة 15 لمهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان.

ويقام المهرجان بدعم وتشجيع سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، بهدف دعم الملاك والمربين في معظم دول العالم، لتربية واقتناء الخيول العربية الأصيلة، وتسليط الضوء على سباقاتها.

وخصص كأس "الوثبة ستاليونز"، للخيول العربية الأصيلة "المبتدئة" لمسافة 1600 متر، وشهد مشاركة (9) خيول في سن 4 سنوات فما فوق، تنافست على إجمالي الجوائز المالية البالغة 5 آلاف يورو.

وجاء فوز "ياشار" البالغ من العمر 4 سنوات بفارق عنق عن "جودانيز" لمالكه ذا جيرني، بإشراف جالي جيرني، وقيادة روي هيدنز، الذي تقدم بدوره بفارق عنق عن صاحب المركز الثالث "فيتالي" لجان كراجي بإشراف نفس المالك، وقيادة ستيف فرانسوا، وسجل البطل زمناً قدره 1:57:95 دقيقة.

ويتضمن المهرجان سباقات جوهرة تاج الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وكأس زايد، وكأس سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، وكأس "الوثبة ستاليونز"، والملتقى العالمي لسباقات الخيول العربية الأصيلة.



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