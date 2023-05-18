خيول الإمارات تواجه التحدي في «دبي دانتي ستيكس»

المصدر: (متابعة - خالد المهيري)

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تخوض خيول الإمارات، اليوم، غمار سباق «دبي دانتي ستيكس» لمسافة 2100 متر «الفئة الثانية»، على مضمار «يورك» بإنجلترا، بمشاركة 12 خيلاً، يتقدمها «فلاينغ اونرز» لجودلفين، بقيادة الفارس وليام بيوك وإشراف المدرب شارلي آبلبي، و«ليبرتي لين» للشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم.

من جانب آخر، تشارك «نانو ناغل» لجودلفين، في سباق «بادنر مايلي» لمسافة 1600 متر «الفئة الثالثة»، على مضمار «بادن بادن» بألمانيا، فيما سيشهد سباق «غروسر برايس سباركاسي دورتمند» لمسافة 1800 متر «قوائم»، على مضمار «دورتمند»، مشاركة «كانتلينا» لجودلفين، بقيادة الفارس سفيان سعدي.

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