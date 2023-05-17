«سيرين» بطلة كأس الشيخة فاطمة بفرنسا

المصدر: بوردو - البيان

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حصدت المهرة «سيرين الموري» لرينيه لور كوخ، بإشراف توماس دوميللو، وقيادة سامي لي كوليو، لقب سباق كأس سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «بري زولما» للخيول العربية الأصيلة في سن أربع سنوات فما فوق، الذي أقيم بمضمار بوردو لو بوسكات في فرنسا، أول من أمس، مع جائزة مالية قدرها 16 ألف يورو، برعاية النسخة 15 من مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان.

ويقام المهرجان، بتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، وبدعم «أم الإمارات» سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية.

وشارك في السباق البالغ طوله 1600 متر (8) خيول، وجاء حافلاً بالإثارة والتشويق، وقطعت المهرة المنحدرة من نسل «هلال الزمان» مسافة السباق البالغة 1600 متر، في زمن وقدره 1:46:00 دقيقة، فيما جاء في المركز الثالث الجواد «بارز» للنجيفي ريسنج، بإشراف دايمين فاتريجانت، وقيادة الفارسة ليو ليبو.

كأس الوثبة

ومن جهة أخرى، يجتذب مضمار وارجيم العريق في مملكة بلجيكا عصر اليوم نخبة من الخيول، تتنافس على لقب كأس الوثبة ستاليونز، للخيول العربية الأصيلة «المبتدئة» في سن أربع سنوات فما فوق، لمسافة 1600 متر، وتبلغ قيمة إجمالي الجوائز المالية للسباق 5 آلاف يورو. ويتصدر ترشيحات السباق «جودانيز» لذاوام جيرني بإشراف جالي جيرني، وقيادة روي هيدنز، و«ياشار» للمالك والمدرب جي فيرستوبين، وقيادة كو كلومانز، ويطمح لحصد اللقب أيضاً «ايمند» لال كارميلي، بإشراف المدرب دين فان دايك، وقيادة الفارس فان درشي.

وتعد مملكة بلجيكا إحدى المحطات المهمة لسباقات مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، والمخصصة للخيول العربية الأصيلة، التي وجدت النجاح والقبول، واهتمام الملاك بعملية الإنتاج وتربيتها.

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