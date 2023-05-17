خيول الإمارات تتطلع للتألق في «دوق أوف يورك ستيكس»

المصدر: (متابعة - خالد المهيري)

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تشارك خيول الإمارات، اليوم، في سباق «دوق أوف يورك ستيكس» لمسافة 1200 متر «الفئة الثانية» على مضمار «يورك» بإنجلترا. ويتقدم المشاركين «كريتيف فورس» لجودلفين، بقيادة الفارس وليام بيوك، وإشراف المدرب شارلي آبلبي، و«إماراتي أنا» للشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم، بقيادة الفارس توم إيفز، وإشراف المدرب كيفن ريان.

وقال المدرب شارلي آبلبي: «استمتع «كريتيف فورس» بمشاركته في هيدوك في سباق بدا وكأنه تمرين بالنسبة له، وصباح الاثنين كان نشيطاً ومتحفزاً، ونشعر أن الأرضية في يورك ستناسبه مجدداً، وسنتابع حالته قبيل السباق، ولو شعرنا بأنه ما زال في حالة جيدة سيشارك في السباق».

كما سيشهد شوط «ميوزيدورا ستيكس» لمسافة 2100 متر «الفئة الثالثة» مشاركة 8 خيول، أبرزها «نوفاكاي» للشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم، بقيادة الفارس كليفورد لي، وإشراف المدرب كارل بورك.

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