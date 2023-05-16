جودلفين يتألق في أمريكا

المصدر: متابعة - خالد المهيري

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توجت «كاراميل سويرل» لجودلفين بلقب «فاغرانسي ستيكس» لمسافة 1300 متر «الفئة الثالثة» المخصص للمهرات والأفراس الذي أقيم في مضمار «بيلمونت بارك» بأمريكا، بقيادة الفارس جونيور ألفارادو وإشراف المدرب بيل موت، مسجلة 1.16.98 دقيقة، بفارق طولين ونصف الطول عن «دكتور بي» بقيادة الفارس إراد أورتيز وإشراف المدرب روبرت إي ريد.

وقال بيل موت: ركضت «كاراميل سويرل» بشكل جيد للغاية بعد طول غياب، والفارس الفرادو أحسن قيادتها، وهي قادرة على الاندفاع بسرعة بعد انتظام وتيرة خطواتها.

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