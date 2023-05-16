«شيزا» بطل كأس رئيس الدولة للخيول في فرنسا

المصدر: باريس - البيان

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سجلت سلسلة سباقات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة بنسختها الثلاثين انطلاقة قوية في أولى جولاتها التي شهدها مضمار لونغ شامب الفرنسي في باريس أول من أمس الأحد، ضمن مهرجان سباقات الإمارات جينز الفرنسية.

وتحظى سلسلة سباقات الكأس الغالية بدعم واهتمام سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، دعماً لإعلاء ورفعة شأن الخيل العربي، والحفاظ على هذا الإرث الأصيل، واستدامة خطط رعايته واقتنائه في كل دول العالم، وذلك امتداداً لرؤية ونهج المؤسس المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وذلك بتنظيم اللجنة العليا المنظمة لسباقات الكأس الغالية، بالتعاون مع الهيئة العليا لسباقات الخيل الفرنسية «فرانس جالوب».

ونجح الجواد «شيزا» البالغ من العمر 5 سنوات للمالك عبدالله بن فهد العطية، وتحت إشراف المدرب فرانسوا روهوت، وبقيادة الفارس كريستوف سوميلون من الفوز بلقب سباق المحطة الفرنسية لكأس رئيس الدولة للخيول العربية للفئة الأولى، وذلك بفارق عنق عن الجواد عابس للمالك وذنان ريسينغ، وإشراف المدرب ألبان دي ميول والفارس ميكائيل برزالونا، فيما حل بالمرتبة الثالثة «الرفاع» للمالك محمد بن فهد العطية، وتحت إشراف المدرب فرانسوا روهوت، وقيادة الفارس أويسين مورفي.

وتمكن المهر «مرحبا يا سنافي» للمالك الإماراتي جابر عبد الله من التتويج بلقب الإمارات جينيز الفرنسي للمهور للفئة الأولى، الذي أقيم لمسافة 1600 متر، بمضمار لونغ شامب، وذلك بإشراف المدرب اندريا شوتز، وقيادة الفارس ميكائيل برزلونا. ويبلغ مجموع جوائز السباق 650 ألف يورو، ويقام برعاية كأس رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة.

ونجحت المهرة «بلو روز سن» ملك يوغادا سنتوريون من حصد لقب الإمارات جينيز الفرنسي للمهرات للفئة الأولى، الذي أقيم لمسافة 1600 متر في مضمار لونغ شامب، بإشراف المدرب كريستوف هيد، وقيادة الفارس أوريلين ليميتر، وتبلغ مجموع جوائز الشوط 550 ألف يورو، ويقام برعاية كأس رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة.

حضر السباق وشارك في تتويج الفائزين في الكرنفال الإماراتي الفرنسي فيصل الرحماني مشرف عام سلسلة سباقات كأس رئيس الدولة للخيول العربية، الذي قام بتتويج أبطال كأس رئيس الدولة للخيول العربية، بجانب سباقي الإمارات جينيز الفرنسي للمهور والمهرات، وسط أجواء رائعة، بحضور الملاك والمدربين والفرسان المتفوقين في السباقات الثلاثة، كما حضر السباقات وتتويج الفائزين أحمد الملا نائب رئيس سفارة دولة الإمارات لدى فرنسا، والمقدم وليد السلامي، نائب الملحق العسكري، والنقيب مصبح الساعدي، الملحق الشرطي، والدبلوماسيون وأعضاء السفارة.

افتتاحية مميزة

وقال فيصل الرحماني مشرف عام سلسلة سباقات كأس رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة «ترجمة لرؤية سيدي سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، تواصل الكأس الغالية رحلتها الحافلة بالنجاحات مع انطلاقة نسختها الثلاثين، وتمكنت من تقديم صورة مبهرة مع افتتاحية جولاتها الأوروبية والعالمية من سباقات الإمارات الجينز الفرنسية، والذي يمثل أعرق سباقات الخيل في فرنسا والعالم».

وأضاف: «الجولة الافتتاحية كانت مميزة للغاية وقدمت سباقات مثيرة شهدت خلالها مشاركة نخبة الخيول سواء على صعيد كأس رئيس الدولة للخيول العربية، التي جاءت حافلة بالقوة والسرعة والندية في التنافس، أو على صعيد سباقات الإمارات جينيز الفرنسي، التي عكست المكانة المرموقة للكأس الغالية ورعايتها المستمرة لهذا الحدث العريق، مؤكداً أهمية الانطلاقة القوية لسلسلة سباقات الكأس الغالية في أولى محطاتها من بوابة الجينز الإماراتي- الفرنسي، الذي يفتتح موسم سباقات الخيل العالمية، معرباً عن فخره واعتزازه بالنجاح الكبير، الذي حققه السباق، ومدى اهتمام الإعلام الفرنسي، مبيناً أن هذا الأمر يدل على المسيرة التاريخية المميزة لسلسلة سباقات الكأس الغالية ودورها الكبير في ترك الأصداء الواسعة في كل محطة من محطاتها، التي تطوف العالم، مبيناً أن السباقات تترجم حرص واهتمام القيادة الرشيدة، لإبراز التراث والترويج لعراقته وأصالة الخيل العربي».

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