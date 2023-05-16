«بالومبينا» بطل كأس الوثبة في «انتيلا غاليسيا»

المصدر: مدريد - البيان

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فاز الجواد «بالومبينا دو لانس» لشان دا ماتنزا، بإشراف اتش دومينجويز، وقيادة آر بيريز، بكأس «الوثبة ستاليونز» لمسافة 1200 متر، بمضمار «دو انتيلا»، بمقاطعة غاليسيا في إسبانيا.

وأقيم السباق، أول من أمس، بمشاركة 9 خيول في سن ثلاث سنوات فما فوق، تنافست على جوائز مالية قدرها 5 آلاف يورو، برعاية النسخة الـ 15 من مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان.

وتقام سلسلة سباقات كأس «الوثبة ستاليونز» تشجيعاً من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، بهدف دعم الملاك والمربين في معظم دول العالم، وتحفيزهم لزيادة الاهتمام بالخيل العربي وسباقاته، تماشياً مع استراتيجية المهرجان.

وجاء فوز «بالومبينا دو لانس» بفارق بلغ 15 طولاً عن وصيفه «جي بي لازتانا» لسي اونيتو دو سيلتا، وإشراف أي ماينو، وقيادة جي ارمليز، فيما جاء في المركز الثالث «جي ام اولاف» لجرانجسا سبورت، بإشراف دي كاسترو، وقيادة جي ليما. ويتضمن المهرجان سباقات جوهرة تاج الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وكأس زايد، وكأس سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، وكأس الوثبة «ستاليونز»، والملتقى العالمي لسباقات الخيول العربية الأصيلة.

وكان أول سباقات المهرجان انطلق في 11 يناير الماضي، حيث تمت إضافة سباقات جديدة هذا الموسم 2023، والذي يشهد أكثر من 150 سباقاً محلياً، ودولياً حول العالم.

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