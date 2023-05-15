الجواد «شيزا» بطلاً لكأس رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة في فرنسا

المصدر: وام

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سجلت سلسلة سباقات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة بنسختها الثلاثين انطلاقة قوية في أولى جولاتها التي شهدها مضمار لونغ شامب الفرنسي في باريس أمس الأحد، ضمن مهرجان سباقات الإمارات جينز الفرنسية.

وتحظى سلسلة سباقات الكأس الغالية بدعم واهتمام سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، دعما لإعلاء ورفعة شأن الخيل العربي الأصيل والحفاظ على هذا الإرث الأصيل واستدامة خطط رعايته واقتنائه في دول العالم كافة، امتداداً لرؤية ونهج المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان " طيب الله ثراه"، وذلك بتنظيم اللجنة العليا المنظمة لسباقات الكأس بالتعاون مع الهيئة العليا لسباقات الخيل الفرنسية "فرانس جالوب".

ونجح الجواد "شيزا "البالغ من العمر 5 سنوات والمنحدر من نسل ( إيه إف البحر X شيرازاد بنت دورمان) للمالك عبدالله بن فهد العطية وتحت إشراف المدرب فرانسوا روهوت وبقيادة الفارس كريستوف سوميلون في الفوز بلقب سباق المحطة الفرنسية لكأس رئيس الدولة للخيول العربية للفئة الأولى وذلك بفارق عنق عن الجواد "عابس" المنحدر من سلالة ( تي إم فريد تكساس X راقية بنت عامر ) للمالك وذنان ريسينغ وإشراف المدرب ألبان دي ميول والفارس ميكائيل برزالونا، فيما حل بالمرتبة الثالثة " الرفاع " المنحدر من نسل ( المرتجز X سليمة بنت منجز) للمالك محمد بن فهد العطية وتحت إشراف المدرب فرانسوا روهوت وقيادة الفارس أويسين مورفي.

واستطاع شيزا تحقيق انتصاره الرابع من 5 مشاركات، حيث تمكن من قطع مسافة السباق البالغة 2000 متر عشبي بزمن (2:16:83) دقيقة في السباق المخصص للمهور والمهرات من عمر أربع سنوات فما فوق، والذي شهد مشاركة 10 خيول تمثل نخبة مرابط الخيل العربي في فرنسا وأوروبا.

في المقابل تمكن المهر " مرحبا يا سنافي" المنحدر من سلالة كل من ( محرر x دانيغا) للمالك الإماراتي جابر عبد الله من التتويج بلقب الإمارات جينيز الفرنسي للمهور للفئة الأولى الذي أقيم لمسافة 1600 متر ، بمضمار لونغ شامب وذلك بإشراف المدرب اندريا شوتز وقيادة الفارس ميكائيل برزلونا .

ويبلغ مجموع جوائز السباق 650 ألف يورو ويقام برعاية كأس رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة. ونجح البطل من قطع مسافة السباق بزمن 1:38:56 دقيقة، وحل بالمرتبة الثانية إسحاق شيلبي جي بي ( نايث اوف ثندر x كنتاكي ) ، فيما جاء بالمركز الثالث بريز سكاي ( بيدرو ذا جريت x آنا دانسي).

كما نجحت المهرة "بلو روز سن" ( تشرشيل x كوين بلوسوم) ملك يوغادا سنتوريون من حصد لقب الإمارات جينيز الفرنسي للمهرات للفئة الأولى الذي أقيم لمسافة 1600 متر في مضمار لونغ شامب ، بإشراف المدرب كريستوف هيد وقيادة الفارس أوريلين ليميتر وتبلغ مجموع جوائز الشوط 550 ألف يورو ، ويقام برعاية كأس رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة.

وقطعت البطلة مسافة السباق بزمن 1:38:24 دقيقة، وحل بالمرتبة الثانية ليندي ( لوهفرx لانيتا) في حين جاءت بالمرتبة الثالثة سوتريني ( كينجمان x ساليكرون).

حضر السباق وشارك في تتويج الفائزين في الكرنفال الإماراتي الفرنسي .. سعادة فيصل الرحماني مشرف عام سلسلة سباقات كأس رئيس الدولة للخيول العربية الذي توج أبطال كأس رئيس الدولة للخيول العربية بجانب سباقي الإمارات جينيز الفرنسي للمهور والمهرات، بحضور الملاك والمدربين والفرسان المتفوقين في السباقات الثلاثة، كما حضر السباقات وتتويج الفائزين أحمد الملا نائب رئيس بعثة سفارة دولة الإمارات لدى فرنسا، والمقدم وليد السلامي، نائب الملحق العسكري، والنقيب مصبح الساعدي، الملحق الشرطي، والدبلوماسيون وأعضاء السفارة.

وقال سعادة فيصل الرحماني: " ترجمة لرؤية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، تواصل الكأس الغالية رحلتها الحافلة بالنجاحات مع انطلاقة نسختها الثلاثين، وتمكنت من تقديم صورة مبهرة مع افتتاحية جولاتها الأوروبية والعالمية من سباقات الإمارات الجينز الفرنسية والذي يمثل أعرق سباقات الخيل في فرنسا والعالم".

وأضاف: "الجولة الافتتاحية كانت مميزة وقدمت سباقات مثيرة شهدت مشاركة نخبة الخيول سواء على صعيد كأس رئيس الدولة للخيول العربية التي جاءت حافلة بالقوة والسرعة والندية في التنافس، أو على صعيد سباقات الإمارات جينيز الفرنسي التي تعكس المكانة المرموقة للكأس الغالية ورعايتها المستمرة لهذا الحدث العريق، ونؤكد على أهمية الانطلاقة القوية لسلسلة سباقات الكأس الغالية في أولى محطاتها من بوابة الجينز الإماراتي الفرنسي الذي يفتتح موسم سباقات الخيل العالمية".

وأعرب الرحماني عن فخره واعتزازه بالنجاح الكبير الذي حققه السباق، ومدى اهتمام الإعلام الفرنسي، مشيرا إلى أن هذا الأمر يدل على المسيرة التاريخية المميزة لسلسلة سباقات الكأس الغالية ودورها الكبير في ترك الأصداء الواسعة في كل محطة من محطاتها التي تطوف العالم.

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