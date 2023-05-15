«مرحبا يا سنافي» يتوّج بلقب «2000 جينيز الإماراتي الفرنسي»

المصدر: (متابعة - خالد المهيري)

ت + ت - الحجم الطبيعي

توج «مرحبا يا سنافي» لجابر عبدالله بلقب الـ «2000 جينيز الإماراتي الفرنسي» لمسافة 1600 متر «الفئة الأولى»، بقيادة الفارس مايكل بارزالونا، وإشراف المدرب أندرياس شوتز، مسجلاً زمناً قدره 1.38.56 دقيقة، بفارق رقبة عن «آيزك شيلبي» بقيادة الفارس شون ليفي وإشراف المدرب بريان ميهان. وجاء في المركز الثالث «بريز سكاي»، بقيادة الفارس ماكسيم جويون، وإشراف المدربين أليساندرو، وجوزيبي بوتي.

بطولة المهرات

ومن جانب آخر، اقتنصت «بلو روز سين» لقب الـ «1000 جينيز الإماراتي الفرنسي» لمسافة 1600 متر «الفئة الأولى» المخصص للمهرات، بقيادة الفارس أوريلين ليميتر وإشراف المدرب كريستوفر هيد، مسجلة زمناً قدره 1.38.24 دقيقة وبفارق طول وثلاثة أرباع الطول عن «ليندي» بقيادة الفارس كريستيان ديمورو وإشراف المدرب كريستوف فيرلاند. وحلت ثالثاً «سوترن» بقيادة الفارس توني بيكون وإشراف المدرب باتريس كوتييه.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز