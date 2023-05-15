فرسان الإمارات أبطال «ويندسور الملكي القدرة»

المصدر: متابعة – علي الظاهري

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توّج فرسان الإمارات بالذهب في مسك ختام مشاركتهم بمهرجان ويندسور الملكي للقدرة، الذي أقيم في الحديقة الملكية لقصر ويندسور التاريخي في بريطانيا. وجاء تتويج أبطال الإمارات بحضور اللواء الدكتور محمد عيسى العظب، عضو مجلس الإدارة المدير العام لنادي دبي للفروسية، ليضيفوا إنجازاً جديداً لفروسية الإمارات بعد هيمنتهم على ألقاب السباقات الثلاثة البالغة مسافاتها 100 كلم، 120 كلم، 160 كلم، والتي شهدت مشاركة قوية من نخبة فرسان أوروبا والعالم.

كما حصد فريق فرسان شرطة أبوظبي، التابع لإدارة الدوريات الخاصة بقطاع الأمن الجنائي في شرطة أبوظبي، المركز الأول في فئتي الفردي والفرق، والذين جاءت مشاركتهم في المهرجان الملكي بالتعاون مع إسطبلات الشراع.

وتوج فارس أحمد المنصوري بجائزة المركز الأول بعد فوزه بلقب سباق 160 كلم، وحصد فرسان الإمارات الثلاثة الأولى في سباق 120 كلم بواسطة البطل سعيد محمد البلوشي، والوصيف الفارس سعيد أحمد الشامسي، والحائز المركز الثالث الفارس غيث عبدالواحد، إضافة إلى تتويج الفارس مصعب محمد أحمد بالقيزي بطل سباق 100 كلم، والفارسة ميثاء محمد القبيسي الحائزة المركز الثاني.

سعادة

وأعرب اللواء الدكتور محمد عيسى العظب، عضو مجلس الإدارة المدير العام لنادي دبي للفروسية، عن بالغ سعادته بتألق فرسان الإمارات في مستهل مشاركتهم الأوروبية هذا الموسم، متوجهاً بالتهنئة إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، بمناسبة هذا الإنجاز الذي تحقق بفضل دعم سموهما لرياضة الآباء والأجداد.

منافسة قوية

وكسب فرسان الإمارات التحدي والرهان في مختلف سباقات القدرة بمهرجان ويندسور الملكي للقدرة، بعد أن حلق فارس أحمد المنصوري بلقب لمسافة 160 كلم على صهوة «إيدي دي مونتروزير» لإسطبلات M7.

وواصل فرسان الإمارات تألقهم في سباق 120 كلم بعد أن ظفر البطل سعيد محمد البلوشي باللقب على صهوة «الشميمي» لإسطبلات F3، واحتل المركز الثاني الفارس سعيد أحمد الشامسي على صهوة «أنتا ترينكاريا» لإسطبلات M7.

ونجح فرسان الإمارات في حصد المركزين الأول والثاني في تحدي 100 كلم عبر البطل مصعب محمد أحمد بالقيزي على صهوة «إيبين دو بارتاس» لإسطبلات F3، وجاءت ثانية زميلته ميثاء محمد القبيسي على صهوة «بالكان بيليسكا إيه إيه» لإسطبلات F3.

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