غداً .. سباق فاطمة بنت مبارك للخيول العربية الأصيلة ينطلق في فرنسا

المصدر: وام

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يستضيف مضمار بوردو "لو بوسكات" بفرنسا غداً سباق كأس سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك للخيول العربية الأصيلة في سن 4 سنوات فما فوق، مع جائزة مالية قدرها 16 ألف يورو، برعاية النسخة الـ15 من مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان.

ويقام المهرجان، بتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، وبدعم سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك "أم الإمارات" رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية .

ويشارك في السباق البالغ طوله 1600 متر، 8 خيول، تتصدرها المهرة "جمانة" لاسطبلات الأصايل في فرنسا، بإشراف المدرب فرانسوا روهات، وقيادة الفارسة روكسان ليجو، وتنحدر المهرة من نسل "صير بني ياس".

وينافس على اللقب "بارز" للنجيفي ريسنج، بإشراف دايمين فاتريجانت، وقيادة الفارسة ليو ليبو، و"جامايكا دو بوزلس" لمارسيل ميزي، بإشراف أي ديلوفا وقيادة الفارسة مارلين ماير، و"شيكي أمبر" لكريستين فيوجو، بإشراف المدربة اليزابيث بيرنارد، وقيادة الفارس جاري سانشيز.

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