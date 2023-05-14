"دبي لسباق الخيل" يعلن عن هيكلة جديدة لـ"كرنفال سباقات دبي"

المصدر: وام

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أعلن نادي دبي لسباق الخيل عن هيكلة جديدة لموسم سباقاته بالمضمار العالمي ميدان 2023 – 2024.

وتأتي الهيكلة الجديدة لمواكبة التطور والابتكار المتسارع لكافة الأنشطة في دبي والمكانة المتميزة للإمارة كمركز عالمي للسباقات .

وبناءً على ذلك انتقل موسم سباقات دبي إلى حدث دولي عالي القيمة والتنافسية تحت مسمى جديد هو (كرنفال سباقات دبي).

وقال البيان:" تأتي هذه الخطوة في أعقاب عقدين من السباقات الدولية في الإمارة، ويصحبها رفع سقف الجوائز المالية إلى مستويات غير مسبوقة، ما يبشر بمنافسات عالية المستوى.

وتمثل الهيكلة الجديدة والمبتكرة لكرنفال سباقات دبي مكافأة للخيول المحلية التي تطور مستواها بسرعة، فيما توفّر مرافق السباقات عالية الطراز في دبي بيئة مثالية للخيول الدولية لاتخاذها قاعدة لاستهداف السباقات الدولية المزدهرة في المنطقة، ومن أروع الأمثلة على مزايا إقامة الخيول في شتاء دبي نجاح المهرة ‘موج‘ التي يدربها سعيد بن سرور في تحقيق فوزين بمضمار "ميدان" قبل العودة إلى المملكة المتحدة والفوز بلقب 1000 جينيز الكلاسيكي من الفئة الأولى في نيوماركت".

من جانبه أكد الشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم، رئيس مجلس إدارة نادي دبي لسباق الخيل، أن الهيكلة الجديدة تمثل نقلة تعزّز موقع دبي الاستراتيجي.

وقال إن البرمجة والهوية المستحدثة لكرنفال سباقات دبي من شأنها أن تعزّز موقع دبي الاستراتيجي في المنطقة كمركز رئيسي لرياضات الخيل ووجهة مفضّلة في السباقات بفضل الجوائز المغرية التي توفرها، والخبرات والخدمات والمنشآت التي يفخر بها مضمار ميدان العالمي".

وأضاف أن دبي تتمتع بتاريخ رصين في السباقات يبعث على الفخر، ولكن الإمارة تشتهر أيضاً بالابتكار والإبداع، ويُسعدنا رفع مستوى الجوائز المالية للسباقات، والترحيب بالمشاركين الدوليين طوال الموسم بأكمله".

ويمتد كرنفال سباقات دبي في صورته الجديدة طوال الموسم من نوفمبر إلى مارس، ما يمنح المدربين والفرسان والخيول الدولية فرصة المنافسة في دبي لفترة ممتدة أطول بكثير عمّا كان عليه الحال سابقاً.

ومن المقرر أن تقفز معدلات الجوائز المالية لكرنفال سباقات دبي 2023 – 2024 بمبلغ 11 مليون درهم، ما يعني زيادة بنسبة 27 في المائة قياساً بمستويات الموسم الماضي.

وستكون هناك ثلاث أمسيات رئيسية تتميز بجوائزها الكبرى، حيث ستقام الأولى في ديسمبر (4.7 مليون درهم) والثانية في يناير (10 ملايين درهم)، والثالثة في مارس (سوبر ساترداي - 10 ملايين درهم) ما يرفع إجمالي الجوائز المالية للأمسيات الثلاث إلى 24.7 مليون درهم، فيما لن يقل معدل الجوائز المالية للسباقات غير المصنفة عن 165 ألف درهم، وهو نفس المعدل الذي كان سائداً قبل جائحة كورونا.

وتحافظ أمسية كأس دبي العالمي في ختام موسم سباقات دبي على جوائزها المالية العالية البالغة 30.5 مليون دولار (112 مليون درهم تقريباً).

ويضم كرنفال سباقات دبي 2023 - 2024 أربع عشرة أمسية دولية للسباقات بخلاف أمسية كأس دبي العالمي ويتراوح عدد أشواط كل أمسية من سبعة إلى تسعة أشواط، وستقام كافة السباقات أيام الجمعة عدا أمسية سوبر ساترداي، وأمسية كأس دبي العالمي في يوم السبت.

وأشار النادي إلى أنه سيُعلن عن المزيد من التفاصيل في الوقت المناسب بشأن روزنامة السباقات وهيكلة الجوائز المالية.

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