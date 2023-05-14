خيول جودلفين تتألق في تحضيري «الديربي الإنجليزي» و«الأوكس»

المصدر: متابعة ــ خالد المهيري

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تألقت خيول جودلفين، أمس، في السباق التحضيري لـ«الديربي الإنجليزي» و«الأوكس الإنجليزي»، الذي أقيم على مضمار«لينغفيلد بارك» ببريطانيا، إذ ظفر «مليتاري أوردر» بلقب السباق التحضيري لـ«الديربي الإنجليزي» لمسافة 2400 متر «قوائم» بقيادة الفارس وليام بيوك وإشراف المدرب شارلي آبلبي، مسجلاً زمناً قدره 2.27.74 دقيقة وبفارق طول وربع الطول عن «وايبيرو» بقيادة الفارس روب هورنبي وإشراف المدرب إد ووكر.

وجاء في المركز الثالث «سيركل أوف فاير» للملك تشارلز الثالث وقرينته الملكة كاميلا بقيادة الفارس ريان مور وإشراف المدرب السير مايكل ستاوت.

استمرار التميز

واقتصنت «اتيرنال هوب» لقب السباق التحضيري لـ «الأوكس الإنجليزي» لمسافة 2400 متر المخصص للمهرات «قوائم»، بقيادة الفارس وليام بيوك وإشراف المدرب شارلي آبلبي، مسجلة زمناً قدره 2.30.89 دقيقة وبفارق طول وثلاثة أرباع الطول عن «بي هابي» بقيادة الفارس ريان مور وإشراف المدرب آيدين أوبراين، وحلت «فيراري كوين» لجابر عبدالله بالمركز الثالث بقيادة الفارس ريتشارد كينجسكوت وإشراف المدرب شارلي جونستون.

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