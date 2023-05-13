كأس الوثبة تصل إلى مضمار انتيلا غاليشيا

المصدر: غاليشيا - البيان

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يواصل مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، رحلاته المكوكية، حيث يصل هذه المرة إلى مضمار دو انتيلا بمقاطعة غاليشيا، بمملكة إسبانيا، الذي يستضيف يوم 14/05/2023، جائزة كأس الوثبة ستاليونز لمسافة 1200 متر، بمشاركة (9) خيول في سن ثلاث سنوات فما فوق، تتنافس على جوائز مالية وقدرها 5 آلاف يورو.

وتقام سلسلة سباقات كأس «الوثبة ستاليونز» تماشياً مع استراتيجية المهرجان، وتنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديون الرئاسة، بهدف دعم الملاك والمربين في معظم دول العالم، وتحفيزهم لزيادة الاهتمام بالخيل العربي وسباقاته.

ترشيحات

ويتصدر الترشيحات «جي بي لازتانا» لسي اونيتو دو سيلتا، وإشراف أي ماينو، وقيادة جي ارمليز، و«ديان جي آي» لسيس ريفارس، بإشراف وقيادة دي ريفاس، و«بالمبينا دو لانس» لشان دا ماتنزا، بإشراف اتش دومينجويز، وقيادة آر بيريز، و«ارانشا فاي» لساسيان كوتو، بإشراف وقيادة أس مون.

وهناك كل من «ليندا فيزانو» لكرانكسا سبورت، بإشراف دي كاسترو، وقيادة أي بيريرا، و«أي بي ياديث ارفان»، بقيادة آر باربزان، و«اوجيون فا» بقيادة ان جارسيا، وكلاهما لإسطبلات جارسيا بإشراف ان جارسيا

ويتضمن المهرجان سباقات جوهرة تاج الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وكأس زايد، وكأس سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، وكأس الوثبة «ستاليونز»، والملتقى العالمي لسباقات الخيول العربية الأصيلة.

الجدير بالذكر أن أولى سباقات المهرجان قد انطلقت في 11 يناير الماضي، حيث تمت إضافة سباقات جديدة هذا الموسم 2023، ويشهد تنظيم أكثر من 150 سباقاً محلياً، ودولياً حول العالم من الدرجات الرفيعة.

دعم

ويدعم ويرعى المهرجان دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي، ومجلس أبوظبي الرياضي، والأرشيف والمكتبة الوطنية الشريك الرئيسي، ومبادلة الشريك الرسمي، والوطنية للأعلاف الشريك الاستراتيجي، وطيران الإمارات الناقل الرسمي، واتصالات الشريك الرسمي، ويرعى أيضاً المسعود ـ نيسان، وأريج الأميرات، وعمير بن يوسف للسفريات، وقناة ياس، والاتحاد النسائي العام، وشركة فيولا، وجمعية الإمارات للخيول العربية الأصيلة، وقرية الإمارات العالمية للقدرة، ونادي أبوظبي للفروسية.

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