9 بطولات لـ«صيفي قفز الحواجز» بفروسية الشارقة

المصدر: الشارقة – فائز بجبوج

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أعلن سلطان خليفة اليحيائي مدير عام نادي الشارقة للفروسية والسباق عن البطولات التدريبية الصيفية لقفز الحواجز للموسم الصيفي 2023 والتي تضمنت 9 بطولات لقفز الحواجز تحتضنها الصالة المغطاة بالنادي وتنطلق البطولة الأولى في العشرين من شهر مايو الجاري ويختتم الموسم الصيفي في البطولة التاسعة في الـ16 سبتمبر المقبل.

وأكد سلطان اليحيائي، أن فروسية الشارقة تحظى برعاية ودعم بلا حدود من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة وبمكرمة سموه بالصالة الرياضية المغطاة والتي تمثل طوق نجاة للفرسان خلال فترة الصيف، حيث تستمر أنشطة الفروسية على أكمل وجه، وقضاء أوقات الفراغ الصيفية بما هو مفيد ونافع بعالم الفروسية، وتمثل فرصة سانحة لاكتشاف المواهب وصقلها وتنمية قدرات الفرسان لاستقبال الموسم الرسمي لبطولات قفز الحواجز في الدولة مع بداية أكتوبر المقبل.

جهوزية

وأشار اليحيائي إلى الجهوزية التامة لتنظيم البطولات التدريبية الصيفية والتي دأبت إدارة النادي على إقامتها سنوياً وفق توجيهات الشيخ عبدالله بن ماجد القاسمي رئيس نادي الشارقة للفروسية والسباق وبمتابعة إخوانه أعضاء مجلس الإدارة، ومؤكداً توفير إدارة النادي كل مستلزمات نجاح هذه المنافسات والتي تحفز الفرسان والفارسات على المشاركة في البطولات الصيفية.

وأوضح اليحيائي أن البطولات الصيفية التدريبية تتكون من خمسة مستويات المستوى الأول: شوط خيول البوني مخصص لخيول البوني والفرسان المبتدئين بارتفاع حواجز 40 سم، والمستوى الثاني: شوط المبتدئين مع الزمن بحواجز يصل ارتفاعها إلى 60 سم، والمستوى الثالث: شوط المبتدئين مع الزمن بحواجز يصل ارتفاعها إلى 80 سم، والمستوى الرابع: شوط الفئة الصغرى مع الزمن بحواجز 110 سم، والمستوى الخامس: شوط الفئة الوسطى بحواجز يصل ارتفاعها من 110- 120 سم وهو شوط ضد الزمن يتنافس فيه الفرسان على قطع المسار بالزمن الأسرع.

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