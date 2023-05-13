خيول الإمارات في تحدي «مهرجان الجينيز الإماراتي الفرنسي» غداً

المصدر: متابعة - خالد المهيري

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ينطلق غدا على مضمار «لونغشامب» العريق بفرنسا «مهرجان الجينيز الإماراتي الفرنسي»، بمشاركة نخبة قوية من الخيول الإماراتية والعالمية،

وستكون الأنظار متجه نحو شوط الـ «2000 جينيز الإماراتي الفرنسي» لمسافة 1600 متر «الفئة الأولى»، الذي سيشهد مشاركة 10 خيول، أبرزها «بريز سكاي»، بقيادة الفارس ماكسيم جويون، وإشراف المدربين أليساندرو، وجوزيبي بوتي، و«فاليمي» لآغا خان، بقيادة الفارس كريستيان ديمورو وإشراف المدرب جان كلود روجيت، فيما يمثل الإمارات في هذا الشوط «مرحبا يا سنافي» لجابر عبد الله، بقيادة الفارس مايكل بارزالونا، وإشراف المدرب أندرياس شوتز.

صراع المهرات

يشهد شوط الـ «1000 جينيز الإماراتي الفرنسي» لمسافة 1600 متر «الفئة الأولى» مشاركة 10 مهرات، أبرزهن «كويك ستيب» لجودلفين، بقيادة الفارس مايكل بارزالونا، وإشراف المدرب أندريه فابر، «سوينج ألونج» للشيخ جمعة بن دلموك آل مكتوم، بقيادة الفارس توم ماركواند، وإشراف المدرب كارل بورك.

وقالت لويس بيرنارد من جودلفين: (ستكون الأرضية ثقيلة جداً اليوم، ولكن المدرب أندريه فابر يعتقد أن المهرة لن تواجه مشكلة على هذه الأرضية، لم تخُض المهرة سباقات تحضيرية تقليدية، ولكنها فازت على المسافة ذاتها والمضمار نفسه في مشاركتها الأخيرة، ونأمل أن تظهر المقومات المطلوبة للركض بشكل جيد).

كما ستشارك «برايدستونس» لجودلفين في شوط «بري سان الاري» لمسافة 2000 متر «الفئة الأولى»، بقيادة الفارس وليام بيوك، وإشراف المدربين جون وثادي جوسدن.

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