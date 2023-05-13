أبطال الإمارات يحتكرون ألقاب «ويندسور للقدرة»

المصدر: متابعة - علي الظاهري

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سيطر فرسان الإمارات، أمس، على ألقاب مهرجان ويندسور للقدرة في المملكة المتحدة، الذي اشتمل على 3 سباقات تبلغ مسافاتها 100 كلم، 120 كلم، 160 كلم، بمشاركة واسعة من نخبة فرسان أوروبا والعالم.

وكسب فارسنا فارس أحمد المنصوري تحدي السباق الأصعب لمسافة 160 كلم على صهوة «إيدي دي مونتروزير» لإسطبلات M7، وحل وصيفاً الفارس البحريني عيسى العنزي على صهوة «ميرليت» لإسطبلات فريق البحرين الملكي للقدرة.

وتوج بلقب سباق 120 كلم البطل سعيد محمد البلوشي على صهوة «الشميمي» لإسطبلات F3، واحتل المركز الثاني الفارس سعيد أحمد الشامسي على صهوة «انتا ترينكاريا» لإسطبلات M7، وجاء في المركز الثالث الفارس غيث عبدالواحد على صهوة «لينيك ديل مولي» لإسطبلات M7.

وحقق فارسنا مصعب محمد أحمد بالقيزي لقب سباق 100 كلم على صهوة «إيبين دو بارتاس» لإسطبلات F3، وجاءت في المركز الثاني زميلته ميثاء محمد القبيسي على صهوة «بالكان بيليسكا إيه إيه» لإسطبلات F3، بينما جاءت في المركز الثالث الفارسة الإسبانية روكيو إسبرينزا على صهوة «زهرة دي ليمارزيل» لإسطبلات فريق البحرين الملكي للقدرة.

ويقام المهرجان ضمن سلسلة من الفعاليات لرياضة الفروسية بالتزامن مع احتفالات المملكة المتحدة بتتويج الملك تشارلز الثالث، ملكاً لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية.

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