«وارين بوينت» لجودلفين يخوض تحدي «مان اوار ستيكس»

المصدر: متابعة - خالد المهيري

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يشارك «وارين بوينت» لجودلفين فجر الغد في سباق «مان اوار ستيكس» لمسافة 2200 متر «الفئة الأولى» الذي سيقام على مضمار «بيلمونت بارك» بالولايات المتحدة الأمريكية، بقيادة الفارس فرانكي ديتوري وإشراف المدرب شارلي آبلبي.

وقال المدرب شارلي ابلبي: «سارت تحضيرات «وارين بوينت» بشكل جيد، والفريق الموجود في بيلمونت مرتاح للغاية من حالة الجواد، ويبدو السباق تنافسياً، غير أن «وارين بوينت» يحب مسافة 11 فيرلونغ وينطلق من بوابة جيدة رقم (2)، ويفترض أن يكون منافساً بقوة إن قدم المستوى الذي أظهره في آخر مشاركتين».

السباقات الأسترالية

ومن جانب آخر، يخوض ثنائي جودلفين «افت كابن» بقيادة الفارس جيمس مكدونالد و«فيلانا» بقيادة الفارس براد راويلر غمار سباق «دومبين 10,000» لمسافة 1200 متر «الفئة الأولى» بأستراليا اليوم.

وقال المدرب جيمس كمنغز: «بعد مراقبة «افت كابن» عن كثب، عرفنا عنه الكثير من خلال المشاركات الثماني التي خاضها، وقبل ذلك حضر إلينا كجواد طيب للغاية، واتجه إلى «اروفيلد» للفئة الثانية، ونجح في التغلب على كثير من العراقيل، ويتجه إلى السباق كحصان يتمتع بقدر كبير من الثقة فائز في اثنين من السباقات الأربعة التي خاضها هذا الموسم، ولم يخسر على مسافة 6 فيرلونغ حتى الآن هذا الموسم، وسوف يستقر بفارق عدة أطوال خلف المتصدر، وباعتقادي أن هذا الأسلوب سيناسب الحصان في سباق نهاية الأسبوع».

وأضاف: «ظل «فيلانا» متألقاً في التدريبات وعاد من فوز دون عناء بفارق طول وربع الطول بسباق «هول مارك ستيكس» للفئة الثالثة بعد أن ركض في مسار بعيد، ويحضر إلى كوينزلاند بسجل عامر بالفوز الآن وخاض مشاركة تحضيرية، والوتيرة السريعة المتوقعة في سباق 10.000 لن تكون لـ «فيلانا» مصدر قلق».

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