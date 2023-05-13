سباقان لكأس الوثبة في البرازيل اليوم

المصدر: ساو باولو - البيان

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يستضيف مضمار سيداد جارديم، في نادي الجوكي كلوب في ساو باولو بالبرازيل، اليوم، فعاليات سباقين لكأس الوثبة ستاليونز، برعاية النسخة الخامسة عشرة لمهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان.

ويأتي تنظيم السباق تشجيعاً ودعماً من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، للترويج للخيول العربية الأصيلة، والتراث العريق للدولة، حسب استراتيجية المهرجان.

ويقص السباقان شريط الموسم الدولي لسباقات الخيول العربية الأصيلة في البرازيل، وسيشهدان صراعاً حقيقياً بين الأبطال، وسيقام السباق الأول على لقب كأس الوثبة للجائزة الكبرى للمهور، لمسافة 1300 متر على العشب، بمشاركة (7) مهور في سن ثلاث سنوات فما فوق. ويشهد السباق المواجهة الأولى بين البطلين «كلابتون أيه جيه آر»، و«في جي راج المارد».

وفاز «كلابتون آيه جيه آر» ابن «مارد الصحراء» البالغ من العمر خمس سنوات ببراعة في السباقات الأربعة التي شارك فيها، متضمنة المركز الأول في كأس الوثبة ستاليونز في مايو 2021 بالإضافة إلى تسجيل رقم قياسي في سباق 1000 متر على العشب في أبريل 2022.

أما «كلابتون أيه جيه آر»، الذي سيقوده إيدفالدو سيلفا، من تربية وملكية ألمير خوسيه ريبيرو، ومدربه هو أوبردان بيريرا، فيعد أحد أفضل خيل في سباقات الخيل العربية الأصيلة في البرازيل في الوقت الحالي.

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ويقام السباق الثاني لمسافة 1300 متر على كأس الوثبة ستاليونز للمهرات، ويستقطب أفضل (6) مهرات في سن ثلاث سنوات فما فوق، في المواسم الأخيرة، بما في ذلك أربعة أبطال.

وقال ألمير خوسيه ريبيرو، مدير الرابطة البرازيلية لمربي الخيول العربية: إنها بداية رائعة لموسم سباق الخيل العربي الدولي، ومرة أخرى سيقود مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان الانطلاقة في عام 2023.

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