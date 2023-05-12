«مهيمن» بطل كأس الوثبة في مالمو

المصدر: مالمو - البيان

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حسم الجواد «مهيمن» لسباقات القدرة، بإشراف أنيللي أريكسون، وقيادة أندرياس دالبارك، لقب كأس الوثبة ستاليونز المخصص للخيول العربية الأصيلة في سن أربع سنوات فما فوق، لمسافة 1730 متراً، والذي أقيم، أول من أمس، بمضمار جاكرسرو بمدينة مالمو السويدية، برعاية النسخة الـ 15 لمهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان.

ويأتي تنظيم المهرجان بتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، والذي يسهم في تطوير صناعة سباقات الخيول في العالم، ودعم مساعي الحفاظ على سلالات الخيول العربية الأصيلة، وتشجيع المربين على الاهتمام والرعاية لها في مختلف القارات.

واجتمع للسباق 8 من نخبة الخيول، وجاء فوز «مهيمن»، بعد أن حسم المعركة لصالحه في عمق المستقيم، وبفارق 4 أطوال عن «مونا ماي» للمالكة والمدربة ماريا هاجمان اريكسون، وبقيادة الفارسة ريبكا ستيل جلوف، فيما جاء ثالثاً «نو ريسك نو ريوارد» للمالكة والمدربة كاميليا نيلسون، وقيادة اليون شافيز، وسجل البطل زمناً وقدره 2:02:20 دقيقة.

ويدعم ويرعى المهرجان دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي، ومجلس أبوظبي الرياضي، والأرشيف والمكتبة الوطنية الشريك الرئيسي، ومبادلة الشريك الرسمي، والوطنية للأعلاف الشريك الاستراتيجي، وطيران الإمارات الناقل الرسمي، واتصالات الشريك الرسمي.

ويرعاه أيضاً المسعود نيسان، وأريج الأميرات، وعمير بن يوسف للسفريات، وقناة ياس، والاتحاد النسائي العام، وشركة فيولا، وجمعية الإمارات للخيول العربية الأصيلة، وقرية الإمارات العالمية للقدرة، ونادي أبوظبي للفروسية.

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