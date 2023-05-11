«رويال آسكوت» يخلد ذكرى الملكة إليزابيث الثانية

المصدر: متابعة - خالد المهيري

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أعلنت إدارة مضمار «آسكوت» العريق بإنجلترا، عن تغيير اسم سباق «بلاتينيوم جوبيلي ستيكس»، الذي يقام سنوياً في ختام مهرجان «رويال آسكوت» الملكي، إلى «الملكة إليزابيث الثانية جوبيلي ستيكس»، تخليداً لذكرى الملكة الراحلة، والإنجازات التي حققتها في سباقات الخيل.

وقال نيك سميث مدير السباقات في مضمار «آسكوت»: (لقد حققت الملكة الراحلة عدداً من الانتصارات التي لا تنسى في المهرجان، واعتقدنا أنه من المناسب جداً إعادة تسمية السباق، تكريماً لذكراها، خاصة أنها كانت دائماً تحضر سباقات المهرجان في كل عام، باستثناء فترة جائحة «كورونا»، وعندما ساءت حالتها الصحية العام الماضي).

تكريم الراحلة

وبدوره، قال السير فرانسيس بروك، ممثل الملك تشارلز الثالث في مضمار «آسكوت»، إن إعادة تغيير مسمى السباق، حظي بمباركة شخصية من ملك بريطانيا والمملكة المتحدة والكومنولث، وهذا من شأنه أن يكرم الملكة الراحلة إلى الأبد، ويحفظ اسمها في سجلات التاريخ، كواحدة من أبرز الشخصيات التي أثرت في عالم سباقات الخيل.

والجدير بالذكر، أن المهرجان الملكي سينطلق هذا العام يوم الـ 20 من الشهر القادم، ويختتم يوم الـ 24 من ذات الشهر.

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