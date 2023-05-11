15 محطة عالمية في كأس رئيس الدولة للخيول

المصدر: أبوظبي ـ البيان

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كشفت اللجنة العليا المنظمة لسلسلة سباقات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة، عن أجندة سباقات النسخة الـ 30، والتي تتضمن مجموعة كبيرة من السباقات والمحطات التي تقام في أعرق المهرجانات العالمية الكبرى، وتشمل أجندة سباقات النسخة الثلاثين 15 سباقاً، بواقع 9 جولات في المضامير الأوروبية، و5 في المضامير العربية، وجولة في الولايات المتحدة الأمريكية.

وتحظى سلسلة سباقات الكأس الغالية بدعم واهتمام سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، دعماً لإعلاء ورفعة شأن الخيل العربي، والحفاظ على هذا الإرث الأصيل واستدامة خطط رعايته واقتنائه في كافة دول العالم، وذلك امتداداً لرؤية ونهج المؤسس المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه».

روزنامة

وتنطلق سباقات الكأس الغالية يوم الأحد المقبل، من مضمار لونغ شامب العريق بفرنسا، ضمن سباقات «الإمارات جينز الفرنسي للمهور 2000 والمهرات 1000»، والذي يعد من أكبر السباقات العالمية، ويليها كل من: الولايات المتحدة الأمريكية في 20 مايو الجاري، بمضمار بيملكو بالتيمور - ولاية ميرلاند، ضمن مهرجان بريكنس ستيكس (التاج الثلاثي الأمريكي) في نسخته رقم 148، ثم محطة تونس في 4 يونيو، على مضمار قصر السعيد، ثم إيطاليا في 29 يونيو، بمضمار سان سيرو بمدينة ميلانو، ضمن الجائزة الكبرى لسباقات الخيل الإيطالية «غراند بري»، ومن بعده بولندا في 2 يوليو المقبل، والسويد في 16 يوليو، وبلجيكا في 31 يوليو، ثم المملكة المتحدة في 19 أغسطس، ضمن مهرجان سانت ليجر الشهير- ختام الديربي العربي الإنجليزي في مضمار دونكستر العريق، والمحطة الرسوية في 30 أغسطس، ومن بعهدها الانتقال إلى ألمانيا في 3 سبتمبر، ثم هولندا في 25 سبتمبر المقبل، ومن بعدها مصر في 14 أكتوبر، وليبيا في 27 أكتوبر، ثم المغرب في 19 نوفمبر، وصولاً إلى الختام في المملكة العربية السعودية في 6 ديسمبر 2023.

في المقابل، اعتمدت اللجنة المنظمة إقامة مجموعة من السباقات ضمن مونديال كأس رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة في أمريكا الجنوبية، بما تشمل دول البرازيل والأورغواي والأرجنتين وتشيلي، تشجيعاً ودعماً لملاك ومربي الخيل في دول أمريكا الجنوبية، للاهتمام بتربية واقتناء الخيل العربي ورعايتها، والعمل على توفير السباقات التشجيعية التي تسهم برفع مستويات الإنتاج، ونهضة مسيرة الخيل العربي.

دعم

وقال فيصل الرحماني مشرف عام سلسلة سباقات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية: «بداية، نتقدم بأسمى آيات الشكر والعرفان لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، ودعمه السخي لمسيرة الحفاظ على إرث الإمارات الأصيل، كما نتوجه بالشكر والتقدير لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة (مجدد الخيل العربي في العالم)، ودوره الريادي الذي أحدث نقلة نوعية في سباقات الخيل العربية على الصعيد العالمي، واهتمامه الكبير في تشجيع الملاك والمربين لرفعة الخيل العربي وإعلاء شأنه»، مضيفاً: «ساهم الدعم السخي لسموه بتحقيق المكانة المتقدمة للكأس الغالية في السباقات العالمية الكبرى».

وأضاف: «مع اعتماد أجندة سلسلة سباقات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية لعام 2023، تؤكد الكأس الغالية مكانتها ومسيرتها الريادية على مدار 30 عاماً، وهي تسهم بتسليط الضوء على إرث الإمارات، ونهج المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وامتداد رسالتها السامية، في ظل الدعم الذي تلقاه من القيادة الرشيدة، التي أولت اهتماماً كبيراً لسباقاتها، حتى غدت منصة رئيسة لتلاقي شعوب العالم، وجسراً يصل بموروثنا الوطني في أعرق سباقات الخيل العالمية، كما تمثل محطة ملهمة وداعمة للملاك والمربين، ومحفزة على تربية واقتناء الخيول العربية، والحفاظ سلالتها الأصيلة».

وأكمل: «استطاعت الكأس الغالية، تأكيد المكانة المتقدمة لمسيرة الخيل العربي عالمياً، بعد أن ارتقت لآفاق جديدة، في ظل السباقات والمحطات التنافسية التي تقدمها في كل عام، ونجحت من تحقيق نقلة كبيرة، وتطوراً مهماً بزيادة عدد الجولات، ما يؤكد على النهضة الكبيرة للحدث في المضامير العربية والأوروبية والعالمية، ويدل على التطور الكبير، وحجم النجاحات المهمة التي تحققها في كل عام».

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