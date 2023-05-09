8 خيول تتنافس على كأس الوثبة في مالمو

المصدر: مالمو - البيان

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يستضيف مضمار جاكرسرو بمدينة مالمو السويدية عصر اليوم فعاليات كأس الوثبة ستاليونز المخصص للخيول العربية الأصيلة في سن أربع سنوات فما فوق، لمسافة 1730 متراً، تحت مظلة النسخة الـ 15 لمهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان.

ويأتي تنظيم المهرجان، بتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، والذي يساهم في تطوير صناعة سباقات الخيول في العالم، ودعم مساعي الحفاظ على سلالات الخيول العربية الأصيلة، وتشجيع المربين على الاهتمام والرعاية لها في مختلف القارات.

ويجتمع للسباق البالغ جائزته 113 ألف كرونا سويدية، 8 من نخبة الخيول، أبرزها صاحب التصنيف الأعلى «مهيمن» لسباقات القدرة، بإشراف انيللي اريكسون، وقيادة اندرياس دالبارك، وينافس أيضاً «أيمن» للمالكة والمدربة ماريا هاجمان اريكسون، وقيادة الفارس كارلوس لوبيز، الذي حقق الفوز 13 مرة من إجمالي 50 مشاركة، و«هاسارد دو فاوست» للمالكة والمدربة كاميلا نلسون، بقيادة الفارس بيير اندرياس جرابيرج، الفائز ثلاث مرات من إجمالي 5 مشاركات.

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