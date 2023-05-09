ختام متميز لمهرجان منصور بن زايد في مراكش

المصدر: مراكش - البيان

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فاز «لامين بوزنيقا» بكأس زايد للخيول العربية الأصيلة، وتوج «نور هادي» بكأس سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، فيما حصد «ماموني فال» كأس «الوثبة ستاليونز» في السباقات التي أقيمت، أول من أمس، بمضمار سباق الخيل، بمدينة مراكش المغربية، ضمن فعاليات مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، للخيول العربية الأصيلة «يوم الإمارات ـ أبوظبي».وتقام سباقات المهرجان تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة.

وبلغ إجمالي جوائز الحفل 550 ألف درهم مغربي، برعاية النسخة الـ 15 لمهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان. وشهدت كأس زايد للخيول العربية الأصيلة في سن 4 سنوات فما فوق، لمسافة 1900 متر، البالغ إجمالي جوائزها المالية 320 ألف درهم مغربي مشاركة 11 خيلاً، والذي حصده «لامين بوزنيقا» للمالك والمدرب حسن اجغوغ، وقيادة أيوب راي.

وشاركت 16 خيلاً في سباق كأس سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك لمسافة 1900 متر البالغ جائزته 160 ألف درهم مغربي، وتمكن «نور هادي» لحكام زكريا، بإشراف مانويل ايريك باسكال لوكريس، وقيادة زهير مديحي من التتويج باللقب.

منافسة قوية

وجاءت المنافسة قوية في كأس مزرعة الوثبة لمسافة 1600 متر البالغ جائزتها المالية 70 ألف درهم مغربي، للخيول الناشئة في سن 3 سنوات، بمشاركة 7 خيول، حيث حصد «ماموني فال» للمالك والمدرب طالب ربيعا، وقيادة خالد إيبا، لقبه بسهولة من منافسيه.شهد السباق وتوج الفائزين العصري سعيد أحمد الظاهري سفير الدولة لدى المملكة المغربية، ولارا صوايا المدير التنفيذي لمهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان. وقال الظاهري: إن استدامة هذه التظاهرة الرياضية الدولية المقامة بالمملكة المغربية نابع من حرص سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان على تنمية هذا القطاع المهم، ودعمه المتواصل للفروسية والخيول العربية الأصيلة في جميع أنحاء العالم.

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