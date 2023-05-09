جودلفين.. إنجازات عالمية في 72 ساعة

المصدر: متابعة - خالد المهيري

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كتب فريق جودلفين العالمي خلال 72 ساعة الأخيرة، فصلاً جديداً من فصول المجد ، إذ واصل مسيرة التفوق والإنجازات في المضامير العالمية، منتزعاً أقوى وأعرق الألقاب الكلاسيكية، بفضل فكر ورؤية فارس العرب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، إذ كانت توجيهات سموه بإشراك «موج» في «1000 جينيز الإنجليزي» عقب تألقها في دبي كلمة السر في الإنجاز التاريخي الذي تحقق على مضمار نيوماركت العريق في إنجلترا، بالإضافة إلى دعم سموه المستمر للإسطبل الأزرق الملكي في الولايات المتحدة.

كما لعبت دبي دوراً محورياً في تألق «موج» في السباق العريق، فعلى الرغم من أن انتصاراتها في بداية مسيرتها كانت في إنجلترا، إلا أن اسمها سطع بقوة في سباقات مضمار ميدان العالمي الموسم الماضي، عندما حققت لقب «جميرا كلاسيك للمهرات» لمسافة 1400 متر، ولقب «جميرا غينيز للمهرات» لمسافة 1600 متر، وهذا إن دل على شيء فإنه يدل على أن سباقاتنا باتت تخرج للعالم أقوى الأبطال وأبرزهم الذين يتألقون في المضامير العالمية.

ضربة البداية

وبدأت رحلة الـ72 ساعة من الإنجازات من مضمار نيوماركت العريق بإنجلترا، إذ حققت خيول الإسطبل الأزرق الملكي ثنائية في افتتاح مهرجان «الجينيز الإنجليزي» عبر البطل العائد بقوة للسباقات «هريكين لين»، الذي توج بلقب «جوكي كلوب ستيكس» لمسافة 2400 متر «الفئة الثانية»، و«كاسل واي» الذي ظفر بلقب «نيوماركت ستيكس» لمسافة 2000 متر «قوائم».

وبعدها بساعات، اتجهت الأنظار نحو مضمار شيرشل دوانز بالولايات المتحدة ، وبالتحديد سباق «كنتاكي أوكس»، لمسافة 1800 متر «الفئة الأولى» المخصص للمهرات، إذ فاجأت «بريتي مسشيفاس» الجميع وقلبت التوقعات باقتناصها اللقب، بقيادة الفارس تايلر جافاليوني، وإشراف المدرب براندن والش، بعد أن كانت الترشيحات تميل لرفيقتها في الإسطبل «ويت بينت» التي حلت في المركز الرابع، ولتهدي الإسطبل الأزرق الملكي لقبهم الأول في هذا السباق، والثاني للإمارات عقب الإنجاز التاريخي، الذي حققته «ملذات» لـ«شادويل» العام 2021.

وتجددت الانتصارات في مضمار نيوماركت عبر «كينج أوف كونكويست» لجودلفين، الذي توج بلقب سباق الشوط الرابع لمسافة 1800 متر بقيادة الفارس وليام بيوك وإشراف المدرب شارلي آبلبي في ثاني أيام مهرجان «الجينيز الإنجليزي».

ثلاثية أمريكية

وضربت خيول جودلفين بعدها بقوة في «شيرشل دوانز» مجدداً، عبر «مطرية» نجمة «ديربي سيتي ديستاف» لمسافة 1400 متر «الفئة الأولى» المخصص للمهرات والأفراس، بقيادة الفارس فلافيان برات وإشراف المدرب براد كوكس، و«كوديز ويش» بطل «شيرشل داونز ستيكس» لمسافة 1400 متر «الفئة الأولى» بقيادة الفارس جونيور ألفارادو وإشراف المدرب بيل موت.

أما في مضمار بيلمونت بارك، ترك الإسطبل الأزرق الملكي بصمة واضحة هناك، عن طريق «أوتومان فليت» الذي توج بلقب سباق «فورت مارسي ستيكس» لمسافة 1800 متر «الفئة الثانية» على مضمار بيلمونت بارك، بقيادة الفارس ريتشارد مولن وإشراف المدرب شارلي آبلبي.

أمسية تاريخية

وكان ختام مسيرة إنجازات الـ72 ساعة العالمية على مضمار نيوماركت، عندما قدمت «موج» أجمل الملاحم التاريخية باقتناصها «1000 جينيز الإنجليزي» لمسافة 1600 متر «الفئة الأولى» بقيادة الفارس أوشين ميرفي وإشراف المدرب العالمي سعيد بن سرور، لتهدي الإمارات لقبها الـ15 في هذا السباق العريق، وتضيف الإنجاز الـ195 في السباقات المصنفة بالفئة الأولى للمدرب العالمي سعيد بن سرور.

وفي الأمسية ذاتها، عاد «أديار» نجم «الديربي الإنجليزي» للعام 2021، ليضرب المنافسين بقوة ويخطف لقب «غوردون ريتشاردس ستيكس» لمسافة 2000 متر «الفئة الثالثة»، بقيادة الفارس وليام بيوك وإشراف المدرب شارلي آبلبي، فيما اختتم «أون بوينت» انتصارات الإسطبل الأزرق الملكي في الأمسية، بتحقيقه لقب الشوط السادس لمسافة 1000 متر، بقيادة الفارس وليام بيوك وإشراف المدرب شارلي آبلبي.

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