سعيد بن سرور الرقم الصعب في السباقات العالمية

المصدر: دبي - البيان

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نجح المدرب العالمي سعيد بن سرور، في أن يرسخ اسمه في السباقات المحلية والعالمية، ليصبح أحد الأرقام الصعبة في عالم سباقات الخيل.

هو من مدينة حتا الرائعة، ودخل عالم السباقات في موسم 1993 - 1994، بعدها أصبح مدرباً لفريق جودلفين، ابتداء من موسم 1994 - 1995، ليكتب فصلاً جديداً من الإنجازات والانتصارات التي لا تنسى، فعلى الصعيد المحلي، ارتبط بعلاقة خاصة ومتميزة بكأس دبي العالمي، إذ يحمل الرقم القياسي برصيد 9 انتصارات، ابتداء مع «المتوكل»، للمغفور له بإذن الله تعالى، الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، طيب الله ثراه، في سنة 1999، وانتهاء بصاحب الثنائية التاريخية «ثندر سنو» لجودلفين في سنة 2019، إضافة إلى إحرازه لقب أفضل مدرب في كرنفال كأس دبي العالمي عدة مرات.

نجم ساطع

وعلى الصعيد العالمي، سطع نجمه بقوة، عقب انتقاله إلى نيو ماركت سنة 1995، حيث ذاعت شهرته، وتربع على عرش المدربين في العالم، وقدّم أوراق اعتماده ممثلاً للدولة في أروقة صناعة الخيل الأوروبية، إذ حقق معظم الألقاب الكلاسيكية في إنجلترا وإيرلندا وفرنسا، إضافة إلى الولايات المتحدة وهونغ كونغ وأستراليا وألمانيا واليابان وكندا، وغيرها من الدول، وأبرزها «2000 جينيز الإنجليزي»، و«1000 جينيز الإنجليزي»، و«الديربي الإنجليزي»، و«كينغ جورج السادس وكوين إليزابيث ستيكس»، و«الآرك الفرنسي»، وغيرها من الألقاب العالمية.

كما شكّل ثنائياً متميزاً مع الفارس المخضرم فرانكي ديتوري، الذي حقق معه أقوى الإنجازات والانتصارات، وفي سنة 2016، وصل إلى الانتصار الـ2000 في السباقات العالمية، كما توج 4 مرات بلقب بطولة المدربين في إنجلترا، ونال أرفع الجوائز التكريمية، وأبرزها أوائل الإمارات سنة 2015، وجائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي عن فئة المدرب المحلي سنة 2017، وجائزة «محمد بن راشد آل مكتوم للتميز في سباقات الخيل» سنة 2019.

ومع فوز «موج» بلقب الـ«1000 جينيز الإنجليزي»، تمكن المدرب العالمي من رفع رصيد انتصاراته في السباقات المصنفة من الفئة الأولى إلى 195 فوزاً منذ بداية مسيرته القوية في السباقات.

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