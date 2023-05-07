ثلاثية قوية لجودلفين في المضامير الأمريكية

المصدر: متابعة - خالد المهيري

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واصلت خيول جودلفين إنجازاتها القوية في المضامير الأمريكية، بتحقيقها ثلاثية قوية في السباقات التي أقيمت على مضمار «شيرشل داونز» و«بيلمونت بارك» فجر الأمس.

ففي أمسية «ديربي كنتاكي» على مضمار «شيرشل داونز»، افتتحت «مطرية» انتصارات الإسطبل الأزرق الملكي بتحقيقها لقب «ديربي سيتي ديستاف» لمسافة 1400 متر «الفئة الأولى» المخصص للمهرات والأفراس، بقيادة الفارس فلافيان برات وإشراف المدرب براد كوكس، مسجلة زمناً قدره 1.21.87 دقيقة وبفارق طول عن «ويكيد هالو» بقيادة الفارس تايلر جافاليوني وإشراف المدرب ستيفن أسموسن.

وحلت ثالثاً «جودنايت اوليف» بقيادة الفارس إراد أورتيز وإشراف المدرب تشاد براون.

طراز رفيع

وقال مايكل باناهان، مدير إنتاج خيول السباقات في جودلفين أمريكا: («مطرية» عداءة من الطراز الرفيع وكانت لدينا آمال عراض في السباق، وهي تفضل مسافة السبعة فيرلونغ، وسبق لها الفوز بالفئة الأولى، كما نعلم أنها تبدي ارتياحاً للركض على المضمار عقب فوزها في «ايت بيلز» للفئة الثانية العام الماضي، وساورنا شعور أنه مع حصولها على بوابة جيدة، سيكون بوسعنا تشكيل بعض الضغط على «جودنايت اوليف» و«ويكيد هالو» وسارت الأمور على هذا النحو، وتألق فلافيان برات في قيادتها لتحقيق تلك الغاية).

وأضاف: (شعرنا بإحباط لكون «مطرية» كانت بحاجة لفترة من الراحة عقب مهرجان «سراتوغا» العام الماضي، ولكن دعونا نأمل في الوصول إلى «بريدرز كب» هذه المرة لسباق «فيليز آند ميرز سبرنت»، وأظن بإمكانها التوجه إلى ذلك السباق وإظهار مستواها المتميز أمام الجميع، وسيكون سباق «بالرينا هانديكاب» في سراتوغا الهدف المقبل وفرصة رائعة تناسبها).

عرض جيد

وبدوره قال المدرب براد كوكس: «هذا السباق كان هدفاً لنا منذ مدة وحرصنا على إشراكها في سباق تحضيري في «اوكلون»، حينما قدمت عرضاً جيداً، وأحسن فلافيان قيادتها ووضعها في موقع طيب في بداية السباق، وتمتاز بسرعتها العالية عند الخروج من البوابة، ومع ذلك قد تنجح خيول الصدارة في التقدم عليها، ولكنها تمكنت من الحفاظ على موقعها والانقضاض على مهرتين متميزتين».

وأضاف: (أظهرت «مطرية» حيويتها وقدرتها، وكانت جاهزة للتحدي، ويلزمها ذلك في مواجهة مثل هذه النخبة من المهرات في سباق تنافسي من الفئة الأولى، وكافحت بكل بسالة وبذلت مجهوداً كبيراً، وأشعر بالفخر في الأداء الذي قدمته).

شيرشل داونز

وأضاف «كوديز ويش» الانتصار الثاني لجودلفين باقتناصه لقب «شيرشل داونز ستيكس» لمسافة 1400 متر «الفئة الأولى» بقيادة الفارس جونيور ألفارادو وإشراف المدرب بيل موت، مسجلاً زمناً قدره 1.21.17 دقيقة وبفارق 4 أطوال وثلاثة أرباع الطول عن «هويست ذا غولد» بقيادة الفارس لويس سايز وإشراف المدرب دالاس ستيوارت.

وجاء في المركز الثالث «تيجانو تويست» بقيادة الفارس كريس لانديروس وإشراف المدرب كريس هارتمان.

إنجاز خاص

وقال المدرب بيل موت: «فوز هذا الحصان يعد أكثر بكثير من مجرد سباق للخيل، وأسهم كودي دورمان و«كوديز ويش» في جعله إنجازاً خاصاً، وحينما عاد هذا الحصان عقب السباق، كانت هتافات الجماهير صاخبة، وأكثر بكثير من المشاهد المعتادة في أي سباق آخر، والجواد كان متألقاً، وظل حاضراً في التدريبات، وبرغم غيابه عن السباقات منذ «بريدرز كب»، كان بالتأكيد جاهزاً لهذا السباق».

وأضاف: «من السهل أن تتملكني العاطفة، ولكن مساعدي كيني مكارثي قال إن الجواد توقف قليلاً أثناء مروره بنا ونظر إلى كودي، وقال بدا وكأن هناك ارتباطاً بينهما، وفي العادة لا نرى ذلك في الخيول، ولسبب ما يعلم الحصان إن هناك شيئاً خاصاً».

مفاجأة مثيرة

وفي باقي أشواط الأمسية، فجر «ميج» مفاجأة من العيار الثقيل بتحقيقه لقب «ديربي كنتاكي» لمسافة 2000 متر «الفئة الأولى»، بقيادة الفارس خافيير كاستيلانو وإشراف المدرب جوستافو ديلجادو، مسجلاً زمناً قدره 2.01.57 دقيقة وبفارق طول عن «تو فيلز» بقيادة الفارس جاريث لوفبيري وإشراف المدرب لاري ريفيلي.

وحل ثالثاً «آنجل اوف إمباير» بقيادة الفارس فلافيان برات، وإشراف المدرب براد كوكس.

فورت مارسي

ومن جانب آخر، توج «أوتومان فليت» لجودلفين بلقب سباق «فورت مارسي ستيكس» لمسافة 1800 متر «الفئة الثانية»على مضمار «بيلمونت بارك»، بقيادة الفارس ريتشارد مولن وإشراف المدرب شارلي آبلبي، مسجلاً زمناً قدره 1.47.25 دقيقة وبفارق طول وثلاثة أرباع الطول عن «تايد أوف ذا سي» بقيادة الفارسة كاتي ديفيس وإشراف المدرب توماس مورلي.

وجاء في المركز الثالث «سيتي مان» بقيادة الفارس تريفور مكارثي وإشراف المدرب كريستوف كليمان.

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