سعيد بن سرور: نهدي الإنجاز التاريخي لفارس العرب

المصدر: متابعة - خالد المهيري

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أهدى المدرب العالمي سعيد بن سرور الإنجاز التاريخي لفارس العرب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، مؤكداً أن نظرة فارس العرب الثاقبة لهذه البطلة منذ بداية مشوارها في السباقات هو سر تحقيق هذا الإنجاز الكبير.

وقال إن البطلة ليست غريبة عن منصات التتويج، إذ حققت فوزها الأول العام الماضي في مضمار نيوماركت، بالإضافة إلى لقب «دوشيس أوف كامبريدج ستيكس»، لمسافة 1200 متر «الفئة الثانية»، وبعدها شاركت في سباقات كرنفال كأس دبي العالمي، إذ حققت لقب «جميرا كلاسيك للمهرات».

وأضاف: استشرنا صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، قبل إشراكها في سباق «جميرا غينيز للمهرات» لمسافة 1600 متر، إذ رأينا بأن نسبها يميل إلى صفة السرعة كونها ابنة «أكسيد آند اكسيل»، وعقب أدائها الكبير في دبي وجهنا فارس العرب بإشراك البطلة في «1000 جينيز الإنجليزي».

الخطط المستقبلية

وعن الخطط المستقبلية، أكد المدرب العالمي سعيد بن سرور أن الخيارات مفتوحة أمام «موج»، أبرزها المشاركة في سباق «1000 جينيز الإيرلندي» وكذلك سباقات مهرجان «رويال آسكوت» بإنجلترا، بالإضافة إلى كونها مسجلة أيضاً للمشاركة في سباق الـ «1000 جينيز الإماراتي - الفرنسي»، إلا أن القرار النهائي يعود إلى فارس العرب.

كما عبر المدرب العالمي في ختام حديثه عن سعادته البالغة بوصوله إلى الانتصار الـ 195 في سباقات الفئة الأولى قائلاً: «الفوز يعني الكثير بالنسبة لي شخصياً، ولجودلفين والرياضة أيضاً، وهو دفعة كبيرة للإسطبل والجميع سيكونون سعيدين للغاية».

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