«موج» لجودلفين تطيح بالتوقعات في «1000 جينيز الإنجليزي»

المصدر: متابعة - خالد المهيري

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في إنجاز عالمي جديد لفريق جودلفين، توجت «موج» بلقب الـ«1000 جينيز الإنجليزي» لمسافة 1600 متر «الفئة الأولى» الذي أقيم بمضمار نيوماركت العريق في إنجلترا، بقيادة الفارس أوشين ميرفي وإشراف المدرب العالمي سعيد بن سرور، مسجلة زمناً قدره 1.37.92 دقيقة وبفارق نصف طول عن «طاهرة» لآغا خان بقيادة الفارس كريس هايز وإشراف المدرب ديرموت ويلد.

وجاءت في المركز الثالث «ماتيلدا بيكوت» بقيادة الفارس رونان ويلان وإشراف المدرب كيران كوتر.

وبهذه النتيجة أن تكون الإمارات قد وصلت إلى الفوز الـ 15 في هذا السباق العريق، فيما أضاف المدرب العالمي سعيد بن سرور الفوز الـ 195 في السباقات المصنفة بالفئة الأولى.

بداية الانتصارات

وكانت خيول جودلفين قد تألقت خلال الأمسية، إذ كانت البداية مع «أديار» الذي ظفر بلقب الشوط الأول «غوردون ريتشاردس ستيكس» لمسافة 2000 متر «الفئة الثالثة»، بقيادة الفارس وليام بيوك وإشراف المدرب شارلي آبلبي، مسجلاً زمناً قدره 2.05.37 دقيقة وبفارق طولين ونصف الطول عن «أنماط» لـ«شادويل»، بقيادة الفارس جيم كراولي وإشراف المدرب أوين بوروز.

وجاء في المركز الثالث «هايلاند أفنيو» لجودلفين، بقيادة الفارس جيمس دويل وإشراف المدرب شارلي آبلبي.

وقال المدرب شارلي آبلبي: (تشعر بالارتياح دائماً حينما تسجل الخيول الجيدة فوزاً بكل قوة، وهذا ما فعله «أديار»، وكنا مرتاحين للغاية قبيل هذا السباق والأرضية كانت موحلة وبدا مرهقاً ويتوقع أن يتطور مستواه بشكل طيب بالطريق إلى «برنس أوف ويلز ستيكس» في مهرجان «رويال آسكوت» ).

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