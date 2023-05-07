كأسا زايد والشيخة فاطمة للخيول في ضيافة مراكش اليوم

المصدر: مراكش (المغرب) - البيان

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تستضيف حلبة سباق الخيل بمراكش بالمملكة المغربية، اليوم، فعاليات مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، وينتظر أن يشهد «يوم الإمارات ـ أبوظبي»، حضوراً جماهيرياً كبيراً من محبي سباقات الخيول العربية الأصيلة، وتتصدر المنافسات الجائزة الكبرى للشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وكأس سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، إضافة إلى كأس الوثبة ستاليونز بإجمالي جوائز مالية تبلغ 550 ألف درهم مغربي.

وتأتي إقامة سباقات المهرجان، تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، وهو حدث دولي مهم يجري تنظيمه في العديد من الدول، ويهدف للترويج لسباقات الخيول العربية الأصيلة في جميع أنحاء العالم.

وينظم الحدث غير المسبوق الشركة الملكية لتشجيع الفرس (سورس)، برعاية النسخة 15 لمهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، وتعتبر مرحلة المغرب من المراحل الرئيسية للمهرجان العالمي غير المسبوق.

وخصص كأس زايد للخيول العربية الأصيلة في سن 4 سنوات فما فوق، لمسافة 1900 متر، البالغ إجمالي جوائزه المالية 320 ألف درهم مغربي وتتنافس خلاله 11 خيلاً أبرزها «غسان» لمزرعة أطلس، و«ارامس دي جيون» ليوسف هوار، و«ماركاني فال» لمزرعة فال.

ويجتذب سباق كأس سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك لمسافة 1900 متر البالغ جائزته 160 ألف درهم مغربي، 16 خيلاً يتصدرها «نور هادي» لحكام زكريا، و«ميادا أطلس» لمزرعة أطلس، و«باراك» لمالكه ليليا شيركاوي.

وخصص كأس مزرعة الوثبة لمسافة 1600 متر البالغ جائزته المالية 70 ألف درهم مغربي، للخيول الناشئة في سن ثلاث سنوات فقط، ويتصدر القائمة البالغة 7 خيول، «باسط أطلس» لمزرعة أطلس، و«ماموني فال» لطالب رابيا، و«بشاريا فال» لمزرعة فال.

وتقام نسخة جديدة من الحدث في حلبة سباق الخيل بمراكش، بالشراكة بين المغرب والإمارات في مجال سباقات الخيول العربية الأصيلة، ودأبت حلبة سباق الخيل بمراكش، ومنذ سنة 2017، على استضافة مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان.

ويتضمن المهرجان سباقات جوهرة تاج الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وكأس زايد، وكأس سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، وكأس الوثبة «ستاليونز»، والملتقى العالمي لسباقات الخيول العربية.

وكانت أولى سباقات المهرجان انطلقت بقوة في 11 يناير الماضي، حيث تم إضافة سباقات جديدة في هذا الموسم 2023، وسيشهد تنظيم 152 سباقاً محلياً ودولياً حول العالم، متضمنة سباقات تم ترفيعها إلى الفئات المصنفة منها سباقات للفئة الأولى والفئة الثانية والثالثة.

ويدعم ويرعى المهرجان دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي، ومجلس أبوظبي الرياضي، والأرشيف والمكتبة الوطنية الشريك الرئيسي، ومبادلة الشريك الرسمي، والوطنية للأعلاف الشريك الاستراتيجي، وطيران الإمارات الناقل الرسمي، واتصالات الشريك الرسمي.

ويرعى أيضاً المسعود ـ نيسان، وأريج الأميرات، وعمير بن يوسف للسفريات، وقناة ياس، والاتحاد النسائي العام، وشركة فيولا، وجمعية الإمارات للخيول العربية الأصيلة، وقرية الإمارات العالمية للقدرة، ونادي أبوظبي للفروسية.

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