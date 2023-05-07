«بريتي مسشيفاس» لجودلفين تخطف لقب «كنتاكي أوكس»

المصدر: متابعة - خالد المهيري

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توجت «بريتي مسشيفاس» لجودلفين بلقب سباق «كنتاكي أوكس»، لمسافة 1800 متر «الفئة الأولى» المخصص للمهرات، الذي أقيم على مضمار شيرشل دوانز بالولايات المتحدة، بقيادة الفارس تايلر جافاليوني، وإشراف المدرب براندن والش، مسجلة زمناً قدره 1.49.77 دقيقة، وبفارق رقبة عن «جامبلنج جيرل»، بقيادة الفارس إراد أورتيز، وإشراف المدرب تود بليتشر،

وحلت في المركز الثالث «ذا أليس لوك»، بقيادة الفارس خافيير كاستيلانو، وإشراف المدرب براد كوكس.

وبهذا الإنجاز تكون «بريتي مسشيفاس» أهدت الإسطبل الأزرق الملكي لقبهم الأول في هذا السباق، والثاني للإمارات عقب الإنجاز التاريخي، الذي حققته «ملذات» لـ «شادويل» العام 2021.

دعم دائم

وتقدم مايكل باناهان، مدير إنتاج خيول السباقات في جودلفين أمريكا بخالص الشكر والتقدير لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، على دعم سموه الدائم للفريق الأزرق الملكي قائلاً:

«لم يسبق لنا الفوز في الأوكس من قبل، وسبق لنا شغل المركز الثاني مع «ليتل بيل» منذ مدة طويلة، ولذلك كانت المشاركة في السباق بفرصتين حقيقيتين من خيول الإنتاج المحلي تعني الكثير بالنسبة لنا، وباعتقادي أننا نجني الآن الثمار، من خلال الخيول، التي تهيأت لنا خلال العامين الماضيين».

وأضاف: «كانت لدينا تطلعات كبيرة للغاية في «بريتي مسشيفاس»، منذ أن استلم تدريبها المدرب بريندان والش، وخلال الشتاء ربما اعتقدنا أنها أفضل مهرة لدينا، ثم برزت «ويت بينت» باكتساحها سلسلة سباقات «اوكلون»، وكانت مستحقة للغاية صفتها مرشحة أولى للسباق، وغمرتنا الإثارة بوجود فرصتين كبيرتين في السباق».

خطط مستقبلية

وقال مايكل باناهان: «صار لدينا مهرتان لديهما أسلوبان متكاملان في الأداء، إحداهما تفضل الركض مباشرة خلف مجموعة الصدارة، والأخرى تجيد الانتقال من المواقع الخلفية، وشعرنا بأن فرصتنا تلبي كل المتطلبات لو كانتا على قدر التحدي، ربما شعرنا ببعض الإحباط في «فير غراونس اوكس» حينما اعتقدنا أننا سنخرج بفوز بفارق 5 أو 6 أطوال عند رأس المسار المستقيم.

وقرر بريندان تزويد المهرة بغمامات، وتعاملت معها بشكل جيد، واستجابت بالطريقة نفسها التي أرادها بريندان، وفعلت الشيء نفسه مجدداً في يوم السباق». وأضاف: «سننظر في تعافي «بريتي مسشيفاس» و«ويت بينت» من هذا السباق.

ولكن البرنامج جاهز تماماً لبقية العام، وسننظر في السباقات الرفيعة في نيويورك خلال الصيف، وربما كاليفورنيا في الخريف، وباعتقادي أن المهرتين مرشحتان لمزيد من التحسن، وتقديم أداء أفضل، ويمكننا القول: إن لدينا اثنتين من أفضل ثلاث مهرات في البلاد».

سعادة غامرة

بدوره، عبر المدرب براندن والش عن سعادته البالغة بتحقيق اللقب قائلاً: «يغمرنا شعور بالفرحة العارمة لسير كل الأمور على النحو الذي كنا نريد.

وخططنا لهذه النتيجة منذ وقت طويل للغاية، واصطدمنا بأكثر من عقبة في هذا المسار، ولكنها لم تكن مؤثرة، ونجحنا في عمل بعض التعديلات». وأضاف: «الشكر لكل أفراد الفريق، الذين بذلوا مجهوداً خارقاً، والجميع في جودلفين، وهو ببساطة الفريق الأفضل، الذي يمكن العمل معه».

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