«كالدين» بطلاً لـ «2000 جينيز الإنجليزي»

المصدر: متابعة - البيان

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ظفر «كالدين» لـ«جودمونت» بلقب سباق الـ«2000 جينيز الإنجليزي» لمسافة 1600 متر «الفئة الأولى» في ثاني أيام مهرجان «الجينيز الإنجليزي» الذي أقيم بمضمار نيوماركت العريق في إنجلترا، بقيادة الفارس المخضرم فرانكي ديتوري وإشراف المدرب أندرو بالدينج مسجلاً زمناً قدره 1.41.64 دقيقة وبفارق طول وثلاثة أرباع الطول عن «هاي رويال» لجابر عبدالله بقيادة الفارس أوشين ميرفي وإشراف المدرب كيفين ريان. وجاء في المركز الثالث «رويال سكوتسمان» لفترياني هاي بقيادة الفارس جيم كراولي وإشراف المدربين بول وأوليفر كول.

خيارات مفتوحة

وعبر المدرب أندرو بالدينج عن سعادته البالغة بتحقيق اللقب، مشيداً بالأداء الكبير الذي قدمه الفارس فرانكي ديتوري وفريق العمل في الإسطبل، كاشفاً بأن الخيارات مفتوحة أمام البطل، ومن ضمنها المشاركة في سباق «سانت جيمس بالاس ستيكس» لمسافة 1600 متر «الفئة الأولى» خلال مهرجان «رويال آسكوت» الشهر المقبل، خاصة أن البطل أثبت جدارته على مسافة الميل والدليل تحقيقه اللقب.

تألق إماراتي

كما واصلت خيول الإمارات تألقها، إذ اقتنص «كينج أوف كونكويست» لجودلفين لقب الشوط الرابع لمسافة 1800 متر بقيادة الفارس وليام بيوك وإشراف المدرب شارلي آبلبي، مسجلاً زمناً قدره 1.54.88 دقيقة وبفارق رأس عن «ساجا» للملك تشارلز الثالث وقرينته الملكة كاميلا بقيادة الفارس فرانكي ديتوري وإشراف المدربين جون وثادي جوسدن. وحل ثالثاً «نوتر بيل بيت» بقيادة الفارس هاري ديفيز وإشراف المدرب أندرو بالدينج.

باقي الأشواط

وفي باقي أشواط الأمسية، حققت «فادريم» لقب سباق «بالاس هاوس ستيكس» لمسافة 1000 متر «الفئة الثالثة» بقيادة الفارس كيران شومارك وإشراف المدرب شارلي فيلوز، مسجلة زمناً قدره 1.00.42 دقيقة وبفارق نصف طول عن «ليف إن ذا دريم» بقيادة الفارس شون كيران وإشراف المدرب آدم ويست. وجاء في المركز الثالث «ماناكان» بقيادة الفارس فرانكي ديتوري وإشراف المدرب جون ريان.

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