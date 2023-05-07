صراع المهرات على لقب «1000 جينيز الإنجليزي» اليوم

المصدر: متابعة - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

يختتم اليوم مهرجان الـ«جينيز الإنجليزي»، إذ سوف تكون الأنظار متجه نحو الشوط الخامس الرئيس الـ«1000 جينيز الإنجليزي» لمسافة 1600 متر «الفئة الأولى»، بمشاركة نخبة قوية من المهرات أبرزهن ثلاثي جودلفين، وهن «موج» بقيادة الفارس أوشين ميرفي وإشراف المدرب العالمي سعيد بن سرور، «دريم أوف لاف» بقيادة الفارس وليام بيوك وإشراف المدرب شارلي آبلبي، «فيري كروس».

بقيادة الفارس جيمس دويل وإشراف المدرب شارلي آبلبي، بالإضافة إلى مشاركة «دانس إن ذا جراس» لجابر عبدالله بقيادة الفارس جو فانينغ وإشراف المدرب شارلي جونستون، «كوين مي» لذات المالك، بقيادة الفارس مايكل بارزالونا وإشراف المدرب كيفين ريان.

حالة طيبة

وقال المدرب العالمي سعيد بن سرور: («موج» في حالة طيبة، لم تخسر المهرة خلال الشتاء في دبي، حيث فازت على أرضية لينة على مسافة سبعة فيرلونغ، قبل أن تثبت قدراتها التحملية على مسافة الميل في جميرا جينيز للمهرات، مسافة الميل في نيوماركت لن تسبب لها مشكلة، لكنها ستواجه مهرات من الطراز الأرفع هنا).

بدوره، قال المدرب شارلي آبلبي: («دريم أوف لاف» لن تواجه مشكلة على أرضية لينة، والعودة إلى مسافة الميل ستكون مناسبة لها. مضت تحضيراتها بشكل جيد، وأتطلع لرؤيتها تخوض السباق، فيما عادت «فيري كروس» من سباق «نيل غوين» بشكل جيد، ربما تتساءل حول قدراتها التحملية على مسافة الميل، لكنها جديرة بموقعها في السباق، ولا تبدو بعيدة عن مستوى المنافسات في السباق).

بداية المشاركات

وستكون بداية المشاركات الإماراتية عبر الشوط الأول «غوردون ريتشاردس ستيكس» لمسافة 2000 متر «الفئة الثالثة»، بمشاركة 6 خيول، أبرزها «أديار» لجودلفين، بقيادة الفارس وليام بيوك وإشراف المدرب شارلي آبلبي، «هايلاند أفنيو» لجودلفين أيضاً، بقيادة الفارس جيمس دويل وإشراف المدرب شارلي آبلبي، «أنماط» لـ «شادويل»، بقيادة الفارس جيم كراولي وإشراف المدرب أوين بوروز.

ويشهد الشوط الثالث «بريتي بولي ستيكس» لمسافة 2000 متر «قوائم»، مشاركة 10 مهرات، أبرزهن «كوين أوف فيريز» لجودلفين، بقيادة الفارس وليام بيوك وإشراف المدرب شارلي آبلبي، «جويفول آكت» لجودلفين أيضاً، بقيادة الفارس جيمس دويل وإشراف المدرب شارلي آبلبي، «ترجمة» لـ «شادويل»، بقيادة الفارس جيم كراولي وإشراف المدربين جون وثادي جوسدن.

وتشارك في الشوط الرابع «داهليا ستيكس» لمسافة 1800 متر «الفئة الثانية»، 9 مهرات وأفراس، أبرزهن «ويذ ذا مونلايت» لجودلفين، بقيادة الفارس وليام بيوك وإشراف المدرب شارلي آبلبي، «لايف إن موشن» لجودلفين أيضاً، بقيادة الفارس مايكل بارزالونا وإشراف المدرب أندريه فابر، «الحسن» لـ «شادويل»، بقيادة الفارس جيم كراولي وإشراف المدرب روجر فاريان، «شارة» لـ «شادويل» أيضاً، بقيادة الفارس دين أونيل وإشراف المدربين جون وثادي جوسدن.

8 خيول

وتشارك في الشوط السادس لمسافة 1000 متر، مشاركة 8 خيول، أبرزها «أون بوينت» لجودلفين، بقيادة الفارس وليام بيوك وإشراف المدرب شارلي آبلبي، «رايسنج فورس» للشيخ جمعة بن دلموك آل مكتوم، بقيادة الفارس ريان مور وإشراف المدرب جيمس تيت، «كيليان» للشيخ حمد بن دلموك آل مكتوم، بقيادة الفارس كليفورد لي وإشراف المدرب كارل بورك، «ساوث شور» للشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم، بقيادة الفارس جاك ميتشل وإشراف المدربين سايمون وإد كريسفورد. ويشهد الشوط السابع لمسافة 1600 متر، مشاركة «غريب» لجابر عبدالله، بقيادة الفارس جو فانينغ وإشراف المدرب شارلي جونستون.

الشوط الختامي

ويشارك في الشوط الثامن الختامي لمسافة 2000 متر، 7 خيول، أبرزها «هاي أونر» لجودلفين، بقيادة الفارس وليام بيوك وإشراف المدرب شارلي آبلبي، «رويال رايم» للشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم، بقيادة الفارس كليفورد لي وإشراف المدرب كارل بورك.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز