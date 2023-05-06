مهرجان منصور بن زايد للخيول العربية الأصيلة ينطلق غدا بمضمار مراكش في المغرب

المصدر: وام

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تنطلق غداً بحلبة سباق الخيل في مدينة مراكش المغربية فعاليات مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان للخيول العربية الأصيلة.

وتتصدر المنافسات الجائزة الكبرى للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان “طيب الله ثراه”، وكأس سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، إضافة لكأس "الوثبة ستاليونز" بإجمالي جوائز مالية تبلغ 550 ألف درهم مغربي.

وتقام سباقات المهرجان تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة.

ويقام الحدث برعاية النسخة 15 لمهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، وتعتبر مرحلة المغرب من المراحل الرئيسية للمهرجان العالمي.

وتم تخصيص كأس زايد للخيول العربية الأصيلة في سن 4 سنوات فما فوق، لمسافة 1900 متر، والبالغ إجمالي جوائزه المالية 320 ألف درهم مغربي، وتتنافس فيه 11 خيلاً أبرزها "غسان" لمزرعة أطلس، و"ارامس دي جيون" ليوسف هوار، و"ماركاني فال" لمزرعة فال.

وتشارك 16 خيلاً في سباق كأس سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك لمسافة 1900 متر، والبالغة جائزته 160 ألف درهم مغربي، أبرزها خنور هادي" لحكام زكريا، و"ميادا أطلس" لمزرعة أطلس، و"باراك" لمالكه ليليا شيركاوي.

ويقام كأس مزرعة الوثبة لمسافة 1600 متر، وتبلغ جائزته 70 ألف درهم مغربي، للخيول الناشئة في سن 3 سنوات فقط، ويتصدر القائمة البالغة 7 خيول، "باسط أطلس" لمزرعة أطلس، و"ماموني فال" لطالب رابيا، و"بشاريا فال" لمزرعة فال.

وتواصل حلبة سباق الخيل بمراكش، ومنذ سنة 2017، استضافة مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان.

ويتضمن المهرجان سباقات جوهرة تاج الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وكأس زايد، وكأس سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، وكأس الوثبة "ستاليونز"، والملتقى العالمي لسباقات الخيول العربية.

وانطلقت سباقات المهرجان في 11 يناير الماضي، وتمت إضافة سباقات جديدة في هذا الموسم 2023، وسيشهد تنظيم 152 سباقاً محلياً ودولياً حول العالم، متضمنة سباقات تم ترفيعها إلى الفئات المصنفة منها سباقات للفئات الأولى والثانية والثالثة.

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